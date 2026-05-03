WhatsApp Plus, de prohibido a oficial

Pese a la competencia, la aplicación que forma parte de Meta (Mark Zuckerberg) se mantiene vigente y constantemente lanza nuevas funciones, pero esto también motivó una modificación de la plataforma que llevaba su mismo nombre, pero con el agregado de “Plus”.

WhatsApp Plus, en la práctica, era una versión “pirata” que funcionaba como conocemos el servicio, sin embargo, agregaba una serie de funciones que llamaban la atención de los usuarios, como la recuperación de mensajes borrados o una mayor personalización, algo que motivó una “persecución” por parte de los desarrolladores oficiales.

Ahora lo que casi fue un combate de una década presenta un giro para volverse oficial, pero de la mano de sus propietarios, porque la compañía decidió reclamar el nombre para lanzar una modalidad de suscripción opcional que busca “satisfacer” a los usuarios más exigentes.

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WhatsApp, pero pagado

Esta nueva etapa de WhatsApp Plus no es una aplicación independiente, sino un conjunto de funciones exclusivas integradas en la versión oficial que todos conocemos y es también el paso de la plataforma hacia un modelo prémium, pero donde el servicio básico sigue siendo gratuito.

Si bien su despliegue todavía no es mundial, la pregunta que muchos se hacen es: ¿vale la pena? Porque de momento las funciones se concentran mucho en la estética y solamente una propuesta técnica.

Lo primero que promociona Meta es la identidad visual, ya que los suscriptores van a poder abandonar el clásico verde por temas de distintos colores y también personalizar los íconos. “Es el fin de la interfaz monótona; ahora el usuario decide cómo se ve su centro de comunicaciones”, aseguran.

Los “detalles prémium” se concentran en stickers exclusivos con efectos especiales (similares a los icónicos “guiños” que formaron parte del extinto Windows Live Messenger) hasta tonos de llamada personalizados para contactos específicos, la apuesta es la distinción en cada detalle sonoro y visual.

Por otra parte, la única función más técnica apunta a quienes viven en un “mar” de chats, porque quienes formen parte de WhatsApp Plus tendrán la opción de fijar hasta 20 conversaciones, en lugar de las 3 habituales.

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Lanzamiento escalonado

Pese a la expectativa global, el acceso a este nuevo mundo de funciones no es universal porque, “fiel” a su estrategia, Meta utiliza lanzamientos escalonados y de momento WhatsApp Plus solamente está disponible en “ubicaciones limitadas”.

Según los reportes de despliegue, la fase inicial se concentra en mercados estratégicos, como Estados Unidos y Europa. Los usuarios en estas regiones que cuenten con la versión oficial (descargada desde Google Play o la App Store) empezarán a ver la opción de suscripción dentro del menú de configuración, mientras que el resto del mundo tendrá que esperar para formar parte.

Por otro lado, para la tranquilidad de la mayoría de los usuarios, esta suscripción es completamente opcional, por lo que el “núcleo” de WhatsApp, los mensajes y llamadas, seguirán siendo gratis (por lo menos hasta ahora).

Finalmente, Meta también es tajante al recordar que esta suscripción solo es válida en las aplicaciones oficiales y aquellos usuarios que intenten vincular sus cuentas a versiones “modificadas” o no oficiales siguen corriendo el riesgo de una suspensión permanente de sus cuentas.

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