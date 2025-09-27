Conmebol abre expediente contra Bruno Henrique

El atacante Bruno Henrique, de 34 años, levantó su dedo medio y se agarró la entrepierna mientras miraba hacia la tribuna local, tras la victoria de su club en Argentina por tanda de penales, el jueves.

Lea más: Flamengo es semifinalista

El ente rector del fútbol sudamericano le notificó al club y al jugador la apertura de un expediente disciplinario, citando los artículos 11.2 (literales b y c) , por “comportarse de manera ofensiva, insultante” y “violar las pautas mínimas de lo que se ha de considerar como un comportamiento aceptable en el ámbito del deporte”.

El Mengão, club más popular de Brasil, se enfrentará en las semifinales de la Copa Libertadores a Racing de Argentina, el 22 y el 29 de octubre.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La Unidad Disciplinaria tendrá que resolver la situación del delantero del rubro-negro antes de los juegos por semifinales contra la Academia.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La Conmebol aún no ha informado si estas conductas podrían implicar la suspensión del exjugador de Wolfsburgo durante esos dos juegos. Sin embargo, entre las sanciones previstas, el código de disciplina establece la suspensión del jugador “por un número concreto de partidos o por un período de tiempo” .

Bruno Henrique tendrá tiempo hasta el 3 de octubre para presentar su descargo, según el expediente. Flamengo no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios de la AFP.

A principios de setiembre, la justicia de Brasil suspendió a Henrique por 12 partidos por presuntamente provocar tarjetas amarillas para favorecer a sus allegados en apuestas deportivas. El castigo fue suspendido semanas después, a la espera que un tribunal resuelva los recursos de su defensa. AFP