Flamengo elimina a Estudiantes en penales y se instala en semifinales

Flamengo llegó a este duelo con una ventaja de 2-1 obtenida en el Maracaná, pero Estudiantes logró nivelar el marcador global con un gol de Gastón Benedetti (m.45), forzando la definición desde los doce pasos. De esta manera, el ‘Fla’ sigue en carrera por su cuarta Copa Libertadores (tras 1981, 2019 y 2022) y completó el cuadro de semifinales, que también incluye el cruce entre Palmeiras y Liga de Quito.

Estudiantes salió decidido a empatar la historia desde el inicio. Sin embargo, Flamengo tuvo las primeras oportunidades claras: Gonzalo Plata fue detenido sobre la línea por Facundo Rodríguez, y Fernando Muslera debió exigirse ante un remate de Jorginho. Por su parte, el local intensificó la angustia con Saúl Ñíguez, quien estrelló un disparo en el palo y otro que pasó rozando el arco.

El gol del empate global llegó en la última acción del primer tiempo. Un remate de Santiago Núñez, desviado, le cayó a Gastón Benedetti, cuyo zurdazo se coló por encima de un Agustín Rossi que poco pudo hacer.

Con la serie igualada, el segundo tiempo vio a Flamengo hacer el mayor desgaste ofensivo, exigiendo la precisión del uruguayo Muslera. El ingreso de Edwin Cetré en Estudiantes dio vértigo al ataque local, que tuvo la ilusión del segundo gol al m.73 con una definición de Benedetti, invalidada rápidamente por el VAR debido a posición de fuera de juego. Los minutos finales fueron de ida y vuelta, pero el cupo se definió en los penaltis.

En la tanda, Flamengo fue infalible, convirtiendo sus cuatro disparos por intermedio de Jorginho, Luis Araújo, Jorge Carrascal y Léo Pereira. La eficacia argentina estuvo del lado de José Sosa y Edwin Cetré, pero el gran héroe fue Agustín Rossi, quien le contuvo los remates a Gastón Benedetti y Santiago Ascacíbar, sellando la clasificación.

Ficha Técnica

1 (2). Estudiantes: Fernando Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Facundo Rodríguez, Santiago Arzamendia (66′, Edwin Cetré); Gastón Benedetti, Mikel Amondarain (91′, José Sosa); Santiago Ascacíbar, Cristian Medina (66′, Alexis Castro), Tiago Palacios (81′, Fabricio Pérez); Guido Carrillo (91′, Lucas Alario). Entrenador: Eduardo Domínguez.

0 (4). Flamengo: Agustín Rossi; Guillermo Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Samuel Lino, Jorginho, Saúl Ñíguez, Gonzalo Plata (58′, Luis Araújo); Pedro (58′, Bruno Henrique) y Giorgian De Arrascaeta (77′, Jorge Carrascal). Entrenador: Filipe Luís.

Gol: 1-0, 45′: Gastón Benedetti.

Definición por penaltis: Para Estudiantes convirtieron José Sosa y Edwin Cetré, mientras que Agustín Rossi le contuvo los disparos a Gastón Benedetti y Santiago Ascacíbar. Para Flamengo convirtieron Jorginho, Luis Araújo, Jorge Carrascal y Léo Pereira.

Árbitro: El chileno Piero Maza amonestó a Santiago Núñez y Léo Pereira.

Incidencias: Partido de la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores disputado en el Estadio UNO Jorge Luis Hirschi, de La Plata.

Fuente: EFE