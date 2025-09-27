Delantero de América de Cali es sancionado por la FIFA

Así lo informó el América de Cali en un comunicado en el que señaló que fueron “notificados de la sanción impuesta por la FIFA al jugador Rodrigo Holgado, que consiste en doce meses de inhabilitación para participar en cualquier tipo de actividad relacionada con el fútbol, la cual empezará a regir a partir de la fecha de la notificación”.

La Comisión Disciplinaria de la FIFA anunció este viernes la suspensión, por doce meses, de todas las actividades relacionadas con el fútbol, de siete jugadores nacionalizados por Malasia, por infracciones vinculadas a la falsificación de documentos en las eliminatorias de la Copa Asiática 2027.

Los siete futbolistas participaron el pasado 10 de junio en el encuentro frente a Vietnam, correspondiente a la tercera ronda clasificatoria para la Copa Asiática de Arabia Saudí 2027.

Tras ese partido, la FIFA recibió una denuncia cuestionando la elegibilidad de varios de ellos. En esa ocasión, Holgado marcó uno de los cuatro goles de Malasia.

En otro partido, contra Palestina, jugó, pero no anotó. América de Cali añadió este viernes que tanto la Asociación de Fútbol de Malasia como Holgado interpondrán los recursos correspondientes previstos en el Código Disciplinario de la FIFA, con el “fin de que la decisión sea revisada en las instancias competentes”.

Igualmente, el departamento jurídico del América de Cali estará en permanente contacto con la Asociación de Fútbol de Malasia para conocer el desarrollo de este proceso. Holgado llegó al América de Cali el año pasado para reforzar el ataque del equipo y tiene contrato hasta finales del 2026. EFE