Diego Gómez: del póker de goles a la titularidad contra Chelsea

Brighton enfrenta hoy al Chelsea por la sexta fecha de la Premier League. Desde las 11:00, hora de Paraguay, en el Stamford Bridge de Londres, las Gaviotas buscan un nuevo triunfo y cortar la racha de dos juegos sin victorias en el certamen desde el 2-1 al Manchester City de Pep Guardiola. Fabián Hürzeler confirmó la alineación y la novedad es Diego Gómez.

Lea más: Fabián Hürzeler y una nueva posición para Diego Gómez

Gómez aparece como titular después del póker de tantos en la goleada 6-0 sobre Barnsley por la tercera ronda de la Copa de la Liga de Inglaterra. El mediocampista de 22 años arranca en el once inicial por segunda vez en la temporada de Liga: la primera fue contra los Ciudadanos, el 31 de agosto, jugando 61 minutos y siendo reemplazado por Brajan Gruda.

Diego Gómez, nuevamente como mediapunta

Diego Gómez es alineado como mediapunta, la misma posición que ocupó el martes pasado. En la víspera, Fabián Hürzeler había manifestado que la presencia del canterano de Libertad en una posición más ofensiva “definitivamente era una opción”. El DT quiere replicar la actuación del ex Inter Miami, que suma 5 tantos en 6 presentaciones en este 2025-2026.