Fabián Hürzeler y una nueva posición para Diego Gómez: “Es una opción”

Diego Gómez ocupó una posición diferente en el Brighton durante el 6-0 sobre Barnsley por la tercera ronda de la Copa de la Liga de Inglaterra. El volante jugó más adelantado, casi de mediapunta, y acabó con un póker de goles. Y hoy, en la víspera de la visita al Chelsea (sábado, 11:00) por la fecha 6 de la Premier League, Fabián Hurzeler hizo referencia al futbolista paraguayo.

Hürzeler fue consultado sobre el particular puesto de Gómez y aseguró que “es una opción” para los próximos encuentros. “Definitivamente es una opción. Cuando preguntas a Diego cuál es su posición favorita, él responde que puede jugar en donde sea porque tiene esa habilidad en la que es bueno en cada posición”, respondió el técnico de 32 años.

Los 4 goles de Diego Gómez vs. Barnsley

“Daña mucho cuando ataca el área rival”

“Es muy disciplinado con el balón, daña mucho cuando ataca el área rival y tiene una buena pegada, lo demostró en los últimos juegos. Así que en general, es un jugador que puede jugar en varias posiciones. Por supuesto, para nosotros siempre es bueno averiguar dónde nos puede ser más efectivo y de esa manera tomar la mejor decisión”, explicó Hürzeler en conferencia.

Diego Gómez suma 5 goles en la temporada

Diego Gómez llegó a los 5 tantos en la temporada, todos en la Copa de la Liga, el tercer certamen más relevante de Inglaterra. Además, fue el primer paraguayo en anotar 4 tantos en el fútbol inglés, superando el hat-trick de Roque Santa Cruz en la derrota 5-3 del Blackburn Rovers contra Wigan por la décimo séptima fecha de la Premier League 2007-2008.

