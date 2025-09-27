El ecuatoriano Valencia anota en triunfo del Pachuca, que toma aire

El uruguayo Juan Manuel Sanabria anotó en propia meta, lo que elevó el marcador para los Tuzos del entrenador Jaime Lozano, que volvieron a ganar luego de 6 partidos y llegaron a 17 puntos, para tomar aire y establecerse en el séptimo lugar, en la zona de repesca.

Sebastián Pérez Bouquet convirtió por el San Luis, duodécimo con 10 unidades, fuera de los 10 mejores puestos que, tras la fase regular, continuarán en la lucha por el título.

El San Luis abrió el marcador al minuto 14, cuando por la izquierda, Miguel García cruzó un servicio que en el área Pérez Bouquet cabeceó para el 0-1.

Tras ello, los Tuzos tomaron el control del partido, lo que provocó que el guardameta Andrés Sánchez le cometiera un penalti a Valencia, que el ecuatoriano convirtió en el 35. Es su primer gol en su tercera etapa en México.

Cinco minutos después, la insistencia del Pachuca se transformó en un autogol de Sanabria, quien en el intento de despejar un balón, lo mandó a su propia puerta para el 2-1 al 40.

En la segunda parte, el San Luis trató de igualar el encuentro, pero fallas del brasileño Joao Pedro, al 54 y al 68, lo evitaron y firmaron la victoria del Pachuca.

En otro encuentro, el Guadalajara venció por 2-0 al Puebla, con goles del Bryan González y Omar Góvea.

La jornada continuará con las visitas del Necaxa al Atlas, del Santos Laguna al Monterrey, del Mazatlán al Toluca y de los Pumas UNAM al América, en uno de los derbis de la Ciudad de México.

Los partidos de la fecha 11 comenzaron el viernes pasado con el triunfo del Juárez FC por 2-0 sobre el León, que después del encuentro sufrió la renuncia de su entrenador, el argentino Eduardo Berizzo.

La jornada concluirá mañana con los duelos Querétaro-Tigres UANL y Tijuana-Cruz Azul.