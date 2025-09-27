Jagoba Arrasate: "Espero que la victoria sea un punto de inflexión"

"En la situación que estamos estoy muy contento, nos hemos quitado un gran peso de encima. He visto un espíritu colectivo, una conexión con la grada, no recordaba ya no lo que era ganar, sino dejar la puerta a cero. La victoria espero que sea un punto de inflexión", declaró.

El entrenador, con los ojos vidriosos, bromeó sobre como se encontraba después de tanta tensión: "No me he fumado nada, la tensión era muy grande, sufría más por el resultado que por otra cosa, con el final no celebras porque hay tanta tensión que es un bajón", aseguró.

Arrasate valora el paso adelante de su equipo: "El primer paso era ganar, la afición nos ha ayudado no por cantidad, si no por calidad. Creo que ayer dije que la madrugada del miércoles fue positiva, la reunión con los jugadores también y acepto el partido, aunque hay que exigir más", señaló.

Respecto a los cambios, valoró positivamente que Morlanes aguantase a pesar de "la deshidratación", aunque lamentó la lesión de Asano: "Ha notado un pinchazo, es un jugador de 60 minutos y veremos las pruebas".

Sobre la portería a cero, el técnico la definió como "fundamental" y considera que será un empujón anímico para Leo Román: "Para un portero es como hacer un gol".

Al final del choque, se vio a todo el equipo abrazarse por el triunfo, y Arrasate destacó que se trata "de unión, porque pasan muchas horas juntas y en todos los momentos ser una familia", añadiendo que vio "un espíritu colectivo" que hacía tiempo no se veía.