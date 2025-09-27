Simeone: "Les pregunté a los chicos si tenían algún problema y les dije disfruten"

"Antes de empezar el partido les pregunté a los chicos si de las cosas importantes de la vida tenían algún problema importante y me dijeron que no. Entonces les dije, salgan jueguen y disfruten, están en un gran momento. Este tipo de partidos muchas veces se presentan una sola vez en la vida, y por suerte me salió bien", dijo el técnico rojiblanco.

Sobre el partido, Simeone destacó todo lo que hicieron. "Me ha gustado todo. El equipo siempre supo el partido que quería hacer. Cuando recibimos los dos goles, el equipo no cambió la búsqueda el partido y lo tradujo en el juego. Me pone muy contento".

El entrenador también valoró el ambiente en el estadio y el apoyo de la afición. "Nuestra gente fue increíble, maravillosa. Ver la presentación que tuvo el estadio es increíble. Nuestra afición estuvo fantástica y los jugadores van creciendo partido tras partido. Firmaron un partido muy bueno ante un rival muy bueno".

Sobre el buen partido de Nico González, Simeone declaró que "el club hizo un gran esfuerzo por ficharlo". "Valorar el esfuerzo del club de poder sumarlo en el último tramo del mercado y la confianza que tenía en el futbolista. Es un chico que tiene una gran personalidad y el ADN del Atlético. Lo necesitamos de esta manera. Hablé con él lo que necesitaba de él el primer día. Se lo dije muy claro y está respondiendo de manera muy clara".

"No podemos decir otra cosa que no lo que se vio. El equipo empezó muy fuerte, muy claro, con la idea clara. Es una alegría muy importante para nuestra gente. Es el rival de la ciudad y nos vamos contentos", añadió.

Simeone también elogió a Koke. "El partido que hizo fue magistral. Admiro el trabajo de él y de Griezmann. Lo han dado todo al Atlético y lo siguen dando desde el lugar que les toca ocupar. Nos marca ahora que tenemos que seguir mejorando, avanzando en nuestra búsqueda. Han venido muchos nuevos, quince desde la temporada pasada. Hay chicos que lo interpretan mas rápido y chicos que necesitan más tiempo".

Los dos goles de Julián, otra vez estelar en el Atlético, fueron decisivos para la goleada. "Julián es extraordinario. No sé lo que hace para patear esos tiros libres. Me recuerda a Pantic. La humildad que tiene por correr y trabajar, como campeón del mundo y por estar en el Atlético de Madrid. Lo tenemos que cuidar porque se tiene que quedar muchos años y tiene que sr importante para la historia del club", expresó Simeone. EFE.