0-1. El Lyon acecha al PSG

Solo la mejor diferencia de goles mantiene en la cima, en el primer puesto, al vigente campeón, al cuadro de Luis Enrique que ganó su encuentro al Auxerre.

En el estadio Pierre-Mauroy, el Lyon aprovechó la precipitación de su rival, apresurado cuando se vio con el marcador en contra. Un centro del argentino Nicolás Tagliafico, uno de los destacados de los visitantes, fue rematado de cabeza por el inglés Morton. Ese gol valió el triunfo.

El Lyon sumó su segundo triunfo seguido después de la derrota, la única hasta ahora, en Rennes, y se situó igualado a puntos con el París Saint Germain y por delante del Marsella, ahora tercero.

El Lille, sin embargo, cae en la tabla. Tras un inicio impecable con tres triunfos seguidos, lleva dos derrotas seguidas el conjunto de Bruno Genesio. A la cosechada ante el Lyon añade la que sufrió en el campo del Lens el pasado fin de semana.

