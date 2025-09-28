Agus Medina se une a Eddahchouri y Andrés Martín al frente de la tabla

Medina, que encadenó su segunda jornada consecutiva viendo puerta, estableció a los 71 minutos el momentáneo 3-2 tras enviar a las redes un centro desde la derecha de José Carlos Lazo.

Un gol al que no pudo responder el delantero neerlandés del Deportivo Zakaria Eddahchouri, que vio truncada la racha de cuatro tantos que había anotado en los dos últimos partidos, tras quedarse sin marcar en el duelo que los gallegos disputaron el sábado en el campo del Eibar.

Tampoco pudo marcar el atacante del Racing de Santander Andrés Martín que no pudo impedir al derrota (1-2)que el conjunto cántabro encajó el sábado en casa ante el Andorra.

Quien sí anotó fue el jugador del Almería Sergio Arribas que se unió al grupo de tres jugadores, integrado por Asier Villalibre (Racing), César Gelabert (Sporting) y su compañero de equipo Adrián Embarba, que comparten la segunda posición con un total de cuatro goles, tras firmar el gol de la victoria (0-1) del equipo 'indálico' en el campo del Las Palmas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

-- Clasificación tras la disputa de la 7ª jornada:

- Con 5 goles: Agus Medina (Albacete); Eddahchouri (NED) (Deportivo Coruña); Andrés Martín (2p) (Racing Santander)

- Con 4 goles: Embarba y Arribas (2p) (Almería); Villalibre y (Racing Santander); Gelabert (Sporting Gijón).

- Con 3 goles: Puertas y y Jon Morcillo (1p) (Albacete); Villahermosa (Andorra); Fer Niño (Burgos); Tabatadze (GEO) (Cádiz); Marcos Fernández (Ceuta); Ale García (Las Palmas); Carlos Fernández (1p) (Mirandés); Jeremy (ECU) (Racing Santander).

- Con 2 goles: Escriche (Albacete); Leo Baptistao (BRA) y Nico Melamed (Almería); Min-su (KOR) y Lautaro (URU) (1p) (Andorra); Curro (1p), Mateo Mejía (COL) y Appin (FRA) (Burgos); Ocampo (URU) (Cádiz); Cipenga (CGO) y Cala (Castellón); Jacobo González 1¡(1p) (Córdoba); Diego Collado (Cultural); Luismi Cruz, David Mella y Yeremay (1p) (Deportivo); Martón (Eibar); Alemañ (Granada); Sergi Enrich (Huesca); Miguel de la Fuente (Leganés); Iván Gil (Las Palmas); Chupe (Málaga); Gonzalo Petit (URU) y Rafa Bauza (Mirandés); Iñigo Vicente y Sangalli (Racing Santander); Carrera (Real Sociedad B); Dubasin (BEL) y Gaspar (Sporting); Amath (SEN) y Latasa (1p) (Valladolid); Dani Gómez (Zaragoza).

- Con 1 gol: Lazo (Albacete); Lopy (SEN) (Almería); Gael Alonso, Marc Domenech, Olabarrieta y Alex Calvo (Andorra); David González, Grego Sierra y Florian Miguel (FRA) (Burgos); García Pascual, Suso y Sergio Ortuño (Cádiz); Camara (GUI), Sienra (ARG), Suero, Barri y Mamah (NIG) (Castellón); Rubén Díez (1p), Koné (CIV), Obeng (GHA) y Matos (Ceuta); Fuentes, Kevin Medina, Vilarrasa, Carracedo (1p) y Dalisson (Córdoba); Hinojo, Chacón, Sobrino y Manu Justo (Cultural); Mario Soriano, Escudero, Samuele Mulattieri (ITA) y Barcia (Deportivo); Arbilla, Álvaro Rodríguez, Jon Magunazelaia, Sergio Cubero, Javi Martínez, Jon Bautista y Adu Ares (Eibar); Hongla (CMR), Pablo Sáenz, Casadesús y Sola (Granada); Dani Ojeda, Álvaro Carrillo, Enol y Liberto (Huesca); Lukovic y Enrique Clemente (Las Palmas); Naim, Duk (CVE), Diego García (1p) y Roberto López (Leganés); Adrián Niño, Rafa Rodríguez y Dani Lorenzo (Málaga); Pablo López (Mirandés); Gustavo Puerta (COL) y Peio Canales (Racing Santander); Ochieng (KEN), Mariezkurrena (1p), Astiazaran, Lebarbier (FRA) y Mikel Rodríguez (Real Sociedad B); Perrin (FRA) y Guille Rosas (Sporting); Chuki, Meseguer, Marcos André (BRA) y Maroto (Valladolid); Bazdar (SRB) y Sebas Moyano (Zaragoza).

- En propia meta: Córdoba (Burgos, ante Leonesa), Sergio Barcia (Las Palmas, ante Andorra), Agote (Real Sociedad B, contra Cádiz), Enrique Clemente (Las Palmas, contra Real Sociedad B), Petxarromán (Andorra, contra Córdoba); Álvaro Carrillo (Huesca, contra Deportivo); Balda (Real Sociedad B, contra Eibar); Sergi Guardiola (Córdoba, contra Real Sociedad B).