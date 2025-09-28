Catar será sede de la fase final de la Copa Intercontinental FIFA 2025

La fase final constará de tres encuentros clave. El primero, conocido como el 'Derbi de las Américas', enfrentará el 10 de diciembre al Cruz Azul mexicano, vencedor de la Copa de Campeones de la Concacaf 2025, con el campeón de la Copa Libertadores de la CONMEBOL, que se definirá el 29 de noviembre.

Posteriormente, el ganador de este encuentro se medirá al Pyramids egipcio el 13 de diciembre en la Copa Challenger de la FIFA, club que aseguró su plaza tras imponerse el pasado 14 de septiembre al Auckland (3-0) y el pasado martes al Al-Ahli saudí (1-3).

El torneo culminará con la gran final, programada para el 17 de diciembre, en la que el ganador de la Copa Challenger se enfrentará al París Saint-Germain (PSG), campeón de la Liga de Campeones 2024-2025.

Los partidos iniciales de la fase final se celebrarán en el estadio Ahmad Bin Ali, situado en la ciudad catarí de Rayán y cuya capacidad es de 60.000 espectadores; mientras que el escenario para la final será desvelado próximamente.

Catar, que ya acogió la Copa Mundial 2022, también será sede este año de la Copa Mundial Sub-17 y de la Copa Árabe. Asimismo, albergó la final de la pasada edición del torneo intercontinental, en el estadio Lusail, donde el Real Madrid fue campeón tras imponerse al Pachuca mexicano por 3-0.