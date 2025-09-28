De Frutos: "Hemos tenido ocasiones para ganar pero materializas o pasa lo que ha pasado"

Un solitario gol del nigeriano Akor Adams a los 87 minutos, en la única ocasión del partido del Sevilla, permitió al conjunto andaluz llevarse la victoria de Vallecas.

"No firmábamos el empate porque tuvimos ocasiones bastante claras para ganar pero en Primera o materializas o pasa lo que ha pasado. El partido lo teníamos bien planteado, sabíamos que les costaba seguir las paradas, pero tenemos que darle una vuelta e intentar hacer las cosas mejor y finalizar más de cara a puerta", dijo De Frutos, en declaraciones a Movistar +.

"El juego está bien, el Sevilla ha hecho su partido y tenemos que centrarnos en el siguiente partido. Hoy tuvimos ocasiones en la primera parte y en la segunda, pero tenemos que mirar cosas, darle una vuelta y meter las que tenemos", concluyó.