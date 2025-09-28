El Cádiz pierde la oportunidad de auparse al liderato

Un 'tropiezo' que permite conservar la primera plaza de la clasificación a un Deportivo de La Coruña que el sábado se dejó escapar la victoria (1-1) en su visita al campo del Eibar en el tiempo de prolongación.

Y todavía pudo ser peor para el conjunto gallego, que a punto estuvo de marcharse de vacío de Ipurua tras un cabezazo final de Jon Bautista que sólo una sensacional parada de Germán impidió que se convirtiese en el 2-1.

Apuros finales que pudo haber evitado el Deportivo, pero extrañamente Yeremay, uno de los jugadores más desequilibrantes de la categoría, envió en el arranque de la segunda mitad el balón al lateral de la red, tras superar en el mano a mano al guardameta del Eibar.

Una igualada que abrió al Cádiz la posibilidad de auparse al primer puesto si lograba ganar al Ceuta en casa donde los de Gaizka Garitano tan sólo sabían sumar este curso de tres en tres.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Racha victoriosa que se encargó de truncar el conjunto 'caballa', que tras caer con estrépito ante el Valladolid (3-0) y el Racing de Santander (4-1) en sus dos primeras salidas del curso parece ir cogiendo poco a poco el aire a su nueva categoría.

De hecho, los de Juan Romero no sólo no concedieron prácticamente ninguna ocasión al equipo gaditano, sino que pudieron llevarse la victoria con un remate de cabeza Carlos Hernández que despejó milagrosamente con el pie el cancerbero brasileño del Cádiz Victor Aznar.

Un empate (0-0) que impidió al Cádiz asaltar el liderato, pero suficiente para mantenerse en puestos de ascenso directo con un punto de ventaja sobre el Andorra, tercero, que agudizó la crisis del Racing de Santander, tras imponerse el sábado por 1-2 en el Sardinero.

El conjunto cántabro, que arrancó el curso con cuatro victorias consecutivas, tan sólo ha sumado un punto en los tres últimos partidos lastrado defensivos, como volvió a comprobarse en la jugada del 1-2, una acción que como reconoció el técnico racinguista, su equipo pudo haber defendido "mucho mejor".

Trayectoria descendente que contrasta con la del Andorra, que ha sumado siete de los últimos nueve puntos en juego, gracias en parte a talento de surcoeano Min-su Kim, clave en la jugada del segundo gol y una de la grandes revelaciones de este arranque de campaña.

Un triunfo que no pudieron emular ni el Valladolid, que se vio relegado a la séptima posición tras caer este domingo por 0-1 ante la Cultural Leonesa, ni el Sporting de Gijón, que encadenó su cuarta derrota consecutiva tras caer por 3-4 ante el Albacete.

Derrota que nadie hubiera podido imaginar con los tres goles de ventaja (3-0) con los que contaba conjunto asturiano a los treinta y siete minutos de juego y que hacían prever una plácida tarde para los de Asier Garitano.

Pero ni así se rindió el Albacete, que ya la semana pasada había dejado muestras de su mejoría con su victoria (2-0) sobre el Valladodid, y dio la vuelta al marcador en la segunda mitad con una remontada imposible en la que jugó un papel fundamental Jon Morcillo.

El atacante 'manchego' que firmó el momentáneo 3-3 a falta de dos minutos para la conclusión del tiempo reglamentario culminó la gesta del Albacete en el Molinón al transformar a los 99 minutos un penalti cometido sobre Lorenzo.

Si la derrota del Sporting se consumó en los minutos finales, la del Valladolid se gestó en un arranque de partido en el que la Cultural Leonesa se adelantó a los seis minutos en el marcador (0-1) con un gol de Diego Collado que a la postre sería definitivo.

Un gol al que no pudo responder el conjunto de uruguayo Guillermo Almada al que le costó generar claras ocasiones de gol y cuando lo logró se estrelló en la madera, como ocurrió a los cuarenta y cuatro minutos en un remate del croata Stipe Biuk que repelió el larguero.

Falta de pegada que permitió a la Cultural Leonesa alzarse con la victoria en un derbi autonómico que supuso el debut en un partido oficial de José Ángel 'Cuco' Ziganda en banquillo de un equipo leonés que logró escapar de los puestos de descenso.

Una clasificación en la que sumó su primera victoria el Granada, tras imponerse este domingo por 0-1 al Huesca con un gol de Pedro Alemañ a los veinticuatro minutos de juego, lo que no impedirá al conjunto 'nazarí' seguir ocupando el último puesto de la tabla.