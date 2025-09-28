LaLiga de España: Barça remonta y es líder

Álvaro Odriozola había adelantado al equipo vasco en el minuto 31 pero los azulgranas dieron la vuelta al marcador con dos tantos de cabeza, firmados por el francés Jules Koundé (43) y el polaco Robert Lewandowski (59).

Los catalanes pudieron haber ampliado la cuenta en el 75, pero se anuló por fuera de juego un tanto a Yamal, muy activo en su primer partido desde que recibió el lunes en París su segundo Trofeo Kopa a mejor joven de la pasada temporada y que se tuvo que conformar en esta ocasión con el rol de asistente en el tanto de Lewandowski.

También este domingo, el Elche se confirmó como la sorpresa positiva del inicio de esta Liga, con una victoria 2-1 sobre el Celta de Vigo (16º) que le coloca incluso en el cuarto puesto, dentro de la zona de Liga de Campeones, una posición inhabitual para el modesto conjunto alicantino.

En el turno matinal, el Sevilla (8º) logró un triunfo tan tardío como valioso en el campo del Rayo (15º), por 0-1 con un tanto del nigeriano Akor Adams en el 87.

La tanda de partidos se completó con el triunfo del Betis sobre Osasuna (2-0), mientras que hoy será el duelo que bajará el telón de esta jornada, entre Valencia (12º) y Oviedo (19º).