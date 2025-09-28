Miguel Gutiérrez debuta como titular con el Nápoles

Las molestias del italiano Leandro Spinazzola y el uruguayo Mathías Olivera abrieron hueco para el canterano del Real Madrid y ex del Girona, inédito hasta el momento, elección obligatoria para Antonio Conte en un partido que se disputará en San Siro y en el que está en juego la primera plaza.

Gutiérrez llegó al Nápoles tocado del tobillo izquierdo y en plena recuperación tras haberse sometido en julio a una operación en su tobillo derecho para eliminar las molestias que arrastraba desde 2024, motivo por el que su debut no fue inmediato.

Miguel Gutiérrez, de 24 años y canterano del Real Madrid, firmó hasta 2030, por las próximas cinco temporadas, en una operación que se cerró alrededor de los 20 millones de euros con bonus incluidos, según apuntan medios locales.

El Real Madrid se reservó un 50% de su traspaso, por lo que recibirá alrededor de 10 millones de euros.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy