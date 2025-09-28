Serie A Italiana: Pulisic hace puntero al Milan

Ni siquiera el 2-1 de penalti de Kevin De Bruyne, después sustituido y enfadado, ni la expulsión de Pervis Estupiñán en la misma jugada, en el minuto 55, cambió el desenlace del duelo que cambió el pleno y el liderato del Nápoles por la irrupción del Milan.
La Roma subió al segundo lugar de la clasificación de la Serie A gracias a su victoria 2-0 ante el Hellas Verona. Los romanos sellaron un triunfo con goles de Artem Dovbyk y del argentino Matías Soulé.
Resultados: Sábado: Como 1-Cremonese 1, Juventus 1-Atalanta 1, Cagliari 0-Inter 2, Domingo: Sassuolo 3-Udinese 1, Roma 2-Hellas Verona 0, Pisa 0-Fiorentina 0, Lecce 2-Bolonia 2, Roma 2-Nápoles 1; Lunes: 13:30, Parma vs. Torino y 14:45, Génova vs. Lazio.
Posiciones: Milan, Napoles y Roma 12 puntos; Juventus 11, Inter, Atalanta y Cremonese 9; Como 8, Bolonia, Cagliari y Udinese 7.