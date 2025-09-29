0-4. Samu encabeza la victoria del Oporto frente al Arouca

Con este resultado, el Oporto encabeza en solitario la clasificación con 21 puntos.

Samu fue quien abrió este lunes el marcador en el Estádio Municipal de Arouca con un tanto en el minuto 12, el único gol de la primera parte, ya que otro intento de Pepê fue anulado.

Tras el descanso, fue el turno de Gul, quien había sustituido al español y anotó en el minuto 51, seguido por Moura, que marcó nueve minutos después.

El resultado de los 'dragones', que acumulan siete victorias esta temporada, lo selló Sanusi con un gol en el minuto 85.

El Sporting, que el sábado venció al Estoril Praia (0-1), va segundo, con 18 puntos, seguido por el Benfica de José Mourinho, que el viernes se impuso ante el Gil Vicente (2-1) y acumula 17 puntos. El Arouca se queda en décimo lugar con 8 puntos.