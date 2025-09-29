264 veces Pellegrini: el técnico que le cambió la vida al Betis

Pellegrini está inmerso en su sexta temporada al frente del Betis y ha protagonizado el logro inédito de clasificarlo para alguna competición europea en los cinco ejercicios que ha completado, en los que además ha ganado una Copa del Rey (2022) y ha disputado la primera final continental de la historia verdiblanca, la de la Liga Conferencia perdida ante el Chelsea (1-4) el pasado 28 de mayo en Breslavia (Polonia).

Los números del técnico santiaguino, con respecto a Serra Ferrer, son incontestables: el porcentaje de victoria del mallorquín se fijó en el 44,11% (116 triunfos en 263 partidos), mientras que el suyo (123) se eleva hasta el 46,59%, aunque acumula seis derrotas más: 69 contra las 63 de Serra.

La única asignatura pendiente de Pellegrini en el Betis es meter al equipo en la Liga de Campeones, una máxima competición europea que el Betis sólo ha disputado en la temporada 2005/06 de la mano de Serra Ferrer y que se ha convertido en objetivo ineludible del equipo verdiblanco en esta temporada.

Sin embargo, la dimensión del chileno trasciende este 'techo de cristal' que aún no ha podido quebrar, ya que ha conseguido instalar entre los dominadores de la Liga a un club que tradicionalmente pagaba sus participaciones europeas con un bajón en su rendimiento: sólo cuatro clubes españoles han jugado sin excepción en Europa durante el último quinquenio: Real Madrid, Atlético, Barcelona y el Betis de Pellegrini.

El contrato del experimentado estratega, que superó hace un año al franco-argentino Helenio Herrera como el entrenador más veterano en dirigir un partido de LaLiga, expira el próximo 30 de junio y él ya ha mostrado su deseo de resolver su futuro en el Betis "cuanto antes", para bien o para mal.

Manuel Pellegrini ha asegurado que, si no llega a un acuerdo para su renovación, seguirá en activo y también ha dicho que su "compromiso será idéntico" sea cual sea la decisión que se tome respecto a su futuro, pero resulta inconcebible en estos momentos el futuro inmediato del Betis sin el entrenador que le ha cambiado la vida.