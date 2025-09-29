Almirón y un gesto de conmovedor para la comunidad latina de Atlanta

Según detalló el Atlanta United, “Miggy” donó un total de $50,000 a dos organizaciones comunitarias de gran impacto: Agape Youth and Family Center y CURE Childhood Cancer. Con esta iniciativa, Almirón busca directamente proporcionar recursos esenciales para jóvenes en situaciones de desventaja y pacientes con cáncer infantil.

El fitbolista surgido de la cantera de Cerro Porteño explicó que esta acción es una forma de devolver el cariño a la ciudad que lo acogió. “Siempre digo que el fútbol me dio mucho y trato de ayudar a las personas, más que nada a los niños, porque se merecen un futuro y un presente. Yo también lo viví de niño; sé lo que se pasa cuando hay necesidad”, comentó Almirón en un video.

El gesto va más allá de lo económico, ya que el mediapunta guaraní recalcó su fuerte conexión personal, especialmente con los niños latinos en Atlanta. “Trato de ser agradecido en retribuir el cariño que me dio Atlanta en 2017 y 2018. Hoy tengo la oportunidad de aportar mi ayuda, y eso me pone muy contento, y más a los niños que en realidad necesitan. Me siento identificado, son latinos, y eso me alegra", afirmó.

Para el futbolista, interactuar con estos niños representó una poderosa fuente de inspiración. Los ve con “mucha fuerza, felices, con alegría”, a pesar de sus batallas. “Creo que ellos son una inspiración para nosotros. Están pasando momentos difíciles, pero siempre están con esa sonrisa, con esa alegría, y eso es un ejemplo. Nosotros, los adultos, a veces nos quejamos por detalles y no sabemos lo importante de la vida. Esos niños te abren los ojos, te demuestran esa fuerza que llevan", reflexionó el jugador.

El volante ofensivo, figura en el retorno de adelantó que su compromiso con la causa continuará: “Espero que esta no sea la última (acción), estar siempre en contacto con los niños, poder trabajar juntos”. Además, confirmó que, con el apoyo de su familia, realiza acciones similares en nuestro país, incluyendo ayudas a hospitales.