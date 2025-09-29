Burkardt: “Podemos ganar a cualquier rival”

“Podemos ganar a cualquier rival. Mis sensaciones son positivas. No estoy preocupado. Estoy muy ilusionado. Es el segundo partido en la Champions y será una noche muy interesante. Podemos llevarnos muchas experiencias”, valoró en rueda de prensa en el estadio Metropolitano, escenario del encuentro de este martes en la segunda jornada.

“Julián y Griezmann son jugadores increíbles, campeones del mundo, con muchos momentos estelares en sus carreras. Para ser sincero, me centro en mi propio juego y en el del equipo. Lo haremos lo mejor posible. Son unos jugadores fantásticos”, destacó.

Diego Simeone está sancionado. “No importa mucho. En el campo no te enteras demasiado de lo que pasa en el banquillo. Estamos centrados en nosotros. Es una pena, me hubiera gustado verle en acción en el banquillo”, expuso Burkardt.