El congoleño Cipenga se acerca a zona alta de la tabla de goleadores en Segunda española

Madrid, 29 sep (EFE).- El delantero congoleño del Castellón, Brian Cipenga, dio un nuevo paso en su escalada a la parte alta de la clasificación de goleadores de LaLiga Hypermotion (Segunda División española) tras sumar su tercera diana del curso en la victoria (0-1) del conjunto 'orellut' en el campo del Leganés.