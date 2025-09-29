El congoleño Cipenga se acerca a zona alta de la tabla de goleadores en Segunda española

Cipenga, que rompió una racha de dos encuentros consecutivos sin marcar, anotó a los 31 minutos el definitivo 0-1 al aprovechar un balón suelto en el área tras un fallido remate de su compañero, el danés Adam Jakobsen.
El gol situó al atacante congoleño, que llegó este verano al Castellón procedente del Paços Ferreira portugués, a dos tantos del trío que conforman Agus Medina (Albacete), el neerlandés Zakaria Eddahchouri (Deportivo Coruña) y Andrés Martín (Racing Santander), que lideran la tabla con cinco tantos cada uno.
-- Clasificación tras la disputa de la 7ª jornada:
- Con 5 goles: Agus Medina (Albacete); Eddahchouri (NED) (Deportivo Coruña); Andrés Martín (2p) (Racing Santander).
- Con 4 goles: Embarba y Arribas (2p) (Almería); Villalibre y (Racing Santander); Gelabert (Sporting Gijón).
- Con 3 goles: Puertas y y Jon Morcillo (1p) (Albacete); Villahermosa (Andorra); Fer Niño (Burgos); Tabatadze (GEO) (Cádiz); Cipenga (CGO) (Castellón); Marcos Fernández (Ceuta); Ale García (Las Palmas); Carlos Fernández (1p) (Mirandés); Jeremy (ECU) (Racing Santander).
- Con 2 goles: Escriche (Albacete); Leo Baptistao (BRA) y Nico Melamed (Almería); Min-su (KOR) y Lautaro (URU) (1p) (Andorra); Curro (1p), Mateo Mejía (COL) y Appin (FRA) (Burgos); Ocampo (URU) (Cádiz); Cala (Castellón); Jacobo González (1p) (Córdoba); Diego Collado (Cultural); Luismi Cruz, David Mella y Yeremay (1p) (Deportivo); Martón (Eibar); Alemañ (Granada); Sergi Enrich (Huesca); Miguel de la Fuente (Leganés); Iván Gil (Las Palmas); Chupe (Málaga); Gonzalo Petit (URU) y Rafa Bauza (Mirandés); Iñigo Vicente y Sangalli (Racing Santander); Carrera (Real Sociedad B); Dubasin (BEL) y Gaspar (Sporting); Amath (SEN) y Latasa (1p) (Valladolid); Dani Gómez (Zaragoza).
- Con 1 gol: Lazo (Albacete); Lopy (SEN) (Almería); Gael Alonso, Marc Domenech, Olabarrieta y Alex Calvo (Andorra); David González, Grego Sierra y Florian Miguel (FRA) (Burgos); García Pascual, Suso y Sergio Ortuño (Cádiz); Camara (GUI), Sienra (ARG), Suero, Barri y Mamah (NIG) (Castellón); Rubén Díez (1p), Koné (CIV), Obeng (GHA) y Matos (Ceuta); Fuentes, Kevin Medina, Vilarrasa, Carracedo (1p) y Dalisson (Córdoba); Hinojo, Chacón, Sobrino y Manu Justo (Cultural); Mario Soriano, Escudero, Samuele Mulattieri (ITA) y Barcia (Deportivo); Arbilla, Álvaro Rodríguez, Jon Magunazelaia, Sergio Cubero, Javi Martínez, Jon Bautista y Adu Ares (Eibar); Hongla (CMR), Pablo Sáenz, Casadesús y Sola (Granada); Dani Ojeda, Álvaro Carrillo, Enol y Liberto (Huesca); Lukovic y Enrique Clemente (Las Palmas); Naim, Duk (CVE), Diego García (1p) y Roberto López (Leganés); Adrián Niño, Rafa Rodríguez y Dani Lorenzo (Málaga); Pablo López (Mirandés); Gustavo Puerta (COL) y Peio Canales (Racing Santander); Ochieng (KEN), Mariezkurrena (1p), Astiazaran, Lebarbier (FRA) y Mikel Rodríguez (Real Sociedad B); Perrin (FRA) y Guille Rosas (Sporting); Chuki, Meseguer, Marcos André (BRA) y Maroto (Valladolid); Bazdar (SRB) y Sebas Moyano (Zaragoza).
- En propia meta: Córdoba (Burgos, ante Leonesa), Sergio Barcia (Las Palmas, ante Andorra), Agote (Real Sociedad B, contra Cádiz), Enrique Clemente (Las Palmas, contra Real Sociedad B), Petxarromán (Andorra, contra Córdoba); Álvaro Carrillo (Huesca, contra Deportivo); Balda (Real Sociedad B, contra Eibar); Sergi Guardiola (Córdoba, contra Real Sociedad B).