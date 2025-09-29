El español Josep Martínez, suplente en 'Champions'

"Sommer jugará y no diré nada más. El grupo está bien, juega bien y me dificulta la toma de decisiones. Este es el mérito de nuestro equipo: se ponen a disposición, entienden los momentos y las decisiones de un entrenador", explicó en la rueda de prensa previa al duelo.

Martínez fue titular en las dos últimas victorias del Inter en Serie A, ante el Sassuolo y el Cagliari, en las que encajó solo un gol.

El meta valenciano, de 27 años, llegó al Inter procedente del Génova por cerca de 15 millones de euros en 2024.

La pasada campaña disputó 5 partidos seguidos entre febrero y marzo, uno de ellos ante el Feyenoord en ‘Champions’, encajando solo 3 goles en esa racha. Como ‘nerazzurro’ ha jugado 13 partidos oficiales y solo perdió uno de ellos, la vuelta de semifinales de Copa Italia ante el Milan (0-3).

