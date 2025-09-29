Reparto de cargas para Sorloth; Almada y Cardoso siguen de baja

El atacante noruego no saltó al césped en la sesión vespertina de este lunes, aunque se prevé su concurso en el duelo de este martes, en el que Diego Simeone mantendrá las mismas ausencias del derbi ante el Real Madrid: Almada, por una lesión muscular por sexto choque consecutivo; Cardoso, por un esguince de tobillo por quinto duelo seguido; y el uruguayo José María Giménez, que ultima su puesta a punto tras no competir desde el 20 de junio.

El resto de la plantilla estará a disposición de Diego Simeone para armar el once y la convocatoria, que ofrecerá este martes a mediodía antes de quedar concentrados.