Fútbol Internacional

Reparto de cargas para Sorloth; Almada y Cardoso siguen de baja

Madrid, 29 sep (EFE).- El Atlético de Madrid se ejercitó este lunes en el estadio Metropolitano para el partido de la Liga de Campeones contra el Eintracht Fráncfort, sin Alexander Sorloth, con reparto de cargas y listo para el encuentro, aparte de Thiago Almada y Johnny Cardoso, que seguirán de baja en el encuentro de este martes.

Por EFE
29 de septiembre de 2025 - 15:45
/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2349

El atacante noruego no saltó al césped en la sesión vespertina de este lunes, aunque se prevé su concurso en el duelo de este martes, en el que Diego Simeone mantendrá las mismas ausencias del derbi ante el Real Madrid: Almada, por una lesión muscular por sexto choque consecutivo; Cardoso, por un esguince de tobillo por quinto duelo seguido; y el uruguayo José María Giménez, que ultima su puesta a punto tras no competir desde el 20 de junio.

El resto de la plantilla estará a disposición de Diego Simeone para armar el once y la convocatoria, que ofrecerá este martes a mediodía antes de quedar concentrados.

Enlace copiado