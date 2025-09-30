Europa League: Roma-Lille, el destacado

El cuadro romano, tercero en la Serie A igualado con Milan y Nápoles y que mandó un aviso al resto de equipos con su victoria en Niza en el torneo continental, recibirá en uno de los partidos más destacados de esta segunda jornada al Lille galo, que el pasado año fue una de las revelaciones de la Liga de Campeones y que empezó en esta Liga Europa con un difícil triunfo ante el Brann noruego.

El Aston Villa de Unai Emery, resucitado en la Premier con su primera victoria del curso liguero ante el Fulham y con tres puntos en la Liga Europa tras superar por 1-0 al Bolonia, tiene un compromiso difícil en Rotterdam ante el Feyenoord de Robin van Persie, que, tras caer en Braga por ese mismo marcador, no quiere empezar a complicarse la vida.

Tras salir airoso de su visita a Utrecht y de seguir el ritmo en la Ligue 1 del PSG, el Lyon, jugará en casa ante el Salzburgo, víctima del Oporto en el estreno con una diana en la prolongación de William Gomes, resultado que refuerza la ambición del cuadro luso, que recibirá en Do Dragao a otro histórico como el Estrella Roja.

Mientras tanto, el Betis del chileno Manuel Pellegrini, también incluido en el grupo de aspirantes a estar cuanto menos en las últimas rondas, parte como favorito en el campo del Ludogorets, aunque no puede fiarse del cuadro búlgaro, fortalecido después de ganar como visitante al Malmö. Necesita el cuadro sevillano no fallar tras su difícil empate en casa ante el Nottingham.

El Celta, derrotado en su retorno al panorama continental por el Stuttgart y en difícil situación en LaLiga, también necesita la victoria en Balaídos ante el PAOK. Un triunfo podría ser un punto de inflexión para el conjunto de Claudio Giráldez en su difícil inicio de temporada.

El primer líder de esta Liga Europa, el Panathinaikos, que goleó a domicilio al Young Boys (1-4) con un triplete del marroquí Anass Zaroury, recibirá al ‘novato’ Go Ahead Eagles; el Nottingham al Midtjylland; el Stuttgart visitará al Basilea; y el Friburgo al Bolonia.

* Programación: 13:45: Roma-Lille, Fenerbahçe-Niza, Viktoria Plzen-Malmö, Celtic-Braga, Ludogorets-Betis, FCSB-Young Boys, Bolonia-Friburgo, Panathinaikos-Go Ahead Eagles y Brann-Utrecht;

* A las 16:00: Porto-Estrella Roja, Feyenoord-Aston Villa, Lyon-Salzburgo, Maccabi Tel-Aviv-Dinamo Zagreb, Basilea-Stuttgart, Nottingham Forest-Midtjylland, Sturm Graz-Rangers, Celta-PAOK y Genk-Ferencváros.