La afición del Benfica lanza botellas a Enzo Fernández

En el minuto 40, cuando el de San Martín (provincia de Buenos Aires) se dirigía a lanzar un córner en la esquina en la que están los aficionados lisboetas, varias botellas cayeron cerca del jugador, que pidió explicaciones al árbitro.
Enzo llegó al Chelsea en enero de 2023 a cambio de los 121 millones que pagaron los 'Blues' por él.
José Mourinho, ahora técnico del Benfica y exentrenador del Chelsea, al ver la imagen se acercó a ese fondo a pedir calma a sus aficionados y a que dejaran de lanzar objetos.
En el momento de los botellazos, el Chelsea ganaba el partido por 1-0 gracias a un tanto del colombiano Richard Ríos en propia puerta.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
La afición del Chelsea respondió al incidente con cánticos de "Enzo Fernández os dejó porque sois una mierda".