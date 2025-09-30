Renato: "La Juve siempre es la Juve, pero nos fijamos en nosotros"

"La Juve siempre es la Juve, pero nos fijamos en nosotros. Estamos preparados para ir a por la victoria, que sería la primera en Champions", recordó en la rueda de prensa previa a medirse a su exequipo.

"Es un partido especial como todos los de Champions. Es un gran rival en el que pasé una buena etapa. El foco está en el partido y pelear los tres puntos", insistió el portugués que dijo que "el pasado es pasado".

Renato señaló que solo están centrados en "replicar" lo que les pide Marcelino. "Vamos partido a partido. Concentrados en lo que debemos hacer y si hacemos las cosas bien, ojalá llegue la victoria", apuntó.

Preguntado por la mejoría en defensa que ha experimentado el equipo lo achacó a una labor de equipo. "Los primeros defensas son los atacantes. Si defendemos bien en bloque desde delante hacia atrás. Construimos una familia, un grupo sólido. El ambiente es de mucha ayuda y humildad. Trabajamos sobre esto y a seguir", afirmó.

Renato dijo que están deseando poder ganar en La Cerámica, que volverá a vivir un partido de la máxima competición europea. "Un partido de Champions siempre es especial. Queremos dar un buen espectáculo a nuestra afición. Lo merecen por el apoyo que nos dan en cada partido", afirmó.