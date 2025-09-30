Saliba renueva hasta 2030 con el Arsenal

Es la cuarta gran renovación del Arsenal esta campaña tras las de Gabriel Magalhaes, Etahn Nwaneri y Myles Lewis-Skelly, a la espera de que Bukayo Saka también alargue su contrato.

Saliba, que llegó al Arsenal en 2019 y pasó varias cesiones antes de asentarse como titular, forma una de las mejores duplas en defensa junto al brasileño Gabriel Magalhaes.

"Ha sido instrumental en todo lo que hemos logrado en los últimos años. Es genial ver que los jugadores tienen el deseo de estar aquí. Están contentos y se sienten valorados y ven este club como la mejor oportunidad para desarrollar sus carreras"", dijo Mikel Arteta.

"Es muy impresionante lo que ha logrado con su edad, porque a veces tendemos a olvidarnos de ello (Saliba tiene 22 años). Su consistencia, cómo ha progresado, la manera en la que ha madurado año a año... Ha creado una relación con Gabi, con la defensa y con el portero que ha formado el mejor registro defensivo de los últimos tres años", añadió el técnico español.

