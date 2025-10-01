Con goles de 'Flaco' López y Vitor Roque, Palmeiras golea al Vasco y se acerca al Flamengo

São Paulo, 1 oct (EFE).- El Palmeiras, con dos goles del argentino 'Flaco' López y otro más de Vitor Roque, goleó por 3-0 este miércoles al Vasco da Gama y se acercó provisionalmente al líder Flamengo, en la vigésimo sexta jornada del Campeonato Brasileño.