Marcelino da paso a Arnau Tenas en la portería y Tudor a Jonathan David en punta
Vila-real (España), 1 oct (EFE).- El técnico del Villarreal Marcelino García Toral apostará este miércoles por primera vez por Arnau Tenas como portero titular en el encuentro de la Liga de Campeones que le enfrentará en La Cerámica a un Juventus que saldrá en punta con el estadounidense nacionalizado canadiense Jonathan David.
Por EFE
01 de octubre de 2025 - 15:35
El once del Villarreal estará formado por Tenas; Pedraza, Veiga, Rafa Marín, Mouriño; Comeseña, Guaye, Parejo, Buchanan; Pépé y Mikautadze.
El del conjunto italiano estará formado por Perin; Kalulu, Gatti, Kelly; Cabal, McKennie, Locatelli, Cambiaso; Koopmeiners, Yildiz y David.