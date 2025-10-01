Marcelino da paso a Arnau Tenas en la portería y Tudor a Jonathan David en punta

Vila-real (España), 1 oct (EFE).- El técnico del Villarreal Marcelino García Toral apostará este miércoles por primera vez por Arnau Tenas como portero titular en el encuentro de la Liga de Campeones que le enfrentará en La Cerámica a un Juventus que saldrá en punta con el estadounidense nacionalizado canadiense Jonathan David.