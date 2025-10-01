Mendilibar: "Hemos puesto en aprietos al Arsenal y estoy muy satisfecho con el trabajo"

"Hemos tenido posibilidades de sacar algo de aquí. Ellos son muy buen equipo y han tenido más opciones de hacer gol, pero les hemos puesto en muchos aprietos. No lo han pasado bien y me quedo con que hemos peleado con uno de los más grandes de la Premier League", dijo Mendilibar en rueda de prensa.

"Sabíamos que veníamos a un campo muy complicado. Teníamos la esperanza de sacar algo positivo de aquí y lo hemos tenido hasta última hora cuando nos han marcado el segundo. Hemos hecho un gran trabajo, los jugadores han sido valientes y hemos hecho lo que queríamos hacer", añadió el técnico.

El Arsenal se impuso 2-0 con goles de Gabriel Martinelli y de Bukayo Saka y se coloca quinto en la clasificación, mientras que el Olimpiacos suma un punto y está en la posición 29.

Sobre el reencuentro con Mikel Arteta, que lo entrenó en el Athletic Club cuando tenía 14 años, expresó: "Hacía mucho que no le veía y el reencuentro ha sido muy bonito. Está haciendo las cosas muy bien en el Arsenal y le deseo lo mejor".

