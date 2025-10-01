Presidente vitalicio del Independiente del Valle demanda a técnico argentino Luis Zubeldía

Zubeldía, entrenador del Fluminense brasileño, expresó en una entrevista con el periodista argentino Juan Pablo Varsky que en su época de técnico en Ecuador, "hay un penal que me cobran allá por 2013" y "se decía que Independiente del Valle estaba muy fuerte con la Federación, con los árbitros. Deller es un tipo muy militante".

Luego añadió: "yo había escuchado que ese árbitro tenía una empresa de catering y.. ¿a quién abastecía? ¡A las empresas de Deller! Y bueno... hasta el día de hoy sigue igual ".

El proceso quedó en manos de la Luz María Ortiz, del Complejo Judicial Norte, de la capital ecuatoriana.

Zubeldía, de 44 años, dirigió a Barcelona de Guayaquil entre 2011 y 2012, y a Liga Deportiva Universitaria de Quito en dos períodos: entre 2014 y 2015; 2022 y 2023, en los conquistó los títulos de la Liga Pro ecuatoriana y la Copa Sudamericana.

