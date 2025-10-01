Xelajú a conservar la renta y San Miguelito necesita golear para pasar a semifinales

Anotar tres o dos goles sin encajar ninguno es la consigna de los Académicos. En un escenario con goleada, el club panameño avanzará directamente a semifinales y con un hipotético 2-0 al cabo del tiempo reglamentario, la serie pasará al alargue.

Sporting San Miguelito llega con su plantilla completa y con la seguridad que transmite el arquero Marcos De León, líder de la competición con 24 atajadas, cinco de ellas en el duelo de ida, con un 71,4 % de efectividad.

Xelajú, de Quetzaltenango, afronta el partido de vuelta de los cuartos de final con la ventaja de que un empate le basta para sellar el pase a semifinales.

La victoria de Xelajú en la ida no solo significó su primer triunfo ante un rival panameño, sino también la segunda de un club guatemalteco en esta fase, después de la goleada por 0-3 infligida por Antigua al Saprissa costarricense en 2024.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El conjunto dirigido por Amarini Villatoro ya se encuentra en territorio panameño con todo su plantel. Entre sus figuras destacan el costarricense Derrikson Quirós y Kevin Ruiz , autores de los goles en el partido de ida.