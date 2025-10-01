Fútbol Internacional

Xelajú a conservar la renta y San Miguelito necesita golear para pasar a semifinales

Ciudad de Panamá, 1 oct (EFE).- Xelajú saldrá este jueves a hacer valer en territorio panameño su renta de 2-0 obtenida en Guatemala el 19 de septiembre en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Centroamericana ante un Sporting San Miguelito al que solo le sirve ganar con idéntico resultado o golear para avanzar a semis.

01 de octubre de 2025 - 17:35
Anotar tres o dos goles sin encajar ninguno es la consigna de los Académicos. En un escenario con goleada, el club panameño avanzará directamente a semifinales y con un hipotético 2-0 al cabo del tiempo reglamentario, la serie pasará al alargue.

Sporting San Miguelito llega con su plantilla completa y con la seguridad que transmite el arquero Marcos De León, líder de la competición con 24 atajadas, cinco de ellas en el duelo de ida, con un 71,4 % de efectividad.

Xelajú, de Quetzaltenango, afronta el partido de vuelta de los cuartos de final con la ventaja de que un empate le basta para sellar el pase a semifinales.

La victoria de Xelajú en la ida no solo significó su primer triunfo ante un rival panameño, sino también la segunda de un club guatemalteco en esta fase, después de la goleada por 0-3 infligida por Antigua al Saprissa costarricense en 2024.

El conjunto dirigido por Amarini Villatoro ya se encuentra en territorio panameño con todo su plantel. Entre sus figuras destacan el costarricense Derrikson Quirós y Kevin Ruiz , autores de los goles en el partido de ida.

