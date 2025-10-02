El Ceuta busca prolongar su racha ante un Eibar irregular fuera de casa

El equipo ceutí llega a este partido con la única baja del delantero Ortuño, por lesión, ya que el resto de los jugadores se encuentra en condiciones de ser alineados.

La buena trayectoria del Ceuta en el último mes, unida a la ausencia de bajas para este partido salvo la de Ortuño, motivará que el técnico, José Juan Romero, no tenga previsto realizar apenas cambios en la alineación.

De hecho, la pasada semana en Cádiz (0-0) únicamente movió una ficha de su equipo titular dando entrada en el lateral a Anuar en lugar de Almenara, jugador este último que había sido uno de los indiscutibles en los encuentros precedentes.

La trayectoria del conjunto en lo que va de competición ha provocado que apenas queden entradas para el partido, por lo que se espera que se pueda alcanzar, por primera vez, el lleno del estadio Alfonso Murube y que pueda completar sus 5.600 localidades.

El entrenador sevillano cumplirá este viernes su tercer partido dirigiendo al equipo desde la grada tras la sanción de cuatro encuentros impuesta por su expulsión ante el Castellón en el estadio de Castalia.

Por su parte, el Eibar viaja a Ceuta con el claro objetivo de puntuar para poder mantenerse en los puestos de promoción, a los que le ha costado siete jornadas llegar.

El club tiene la obligación de mirar hacia arriba en la clasificación, una vez que ha escalado a la sexta posición, por lo que no quiere dejar escapar puntos que le permitan asentarse en la parte alta de la tabla.

El entrenador armero, Beñat San José, podrá volver a contar con uno de sus jugadores de confianza, Anaitz Arbilla, que regresa a la convocatoria tras haber cumplido la sanción de cuatro partidos a la que fue castigado por su encontronazo con Sielva en el partido disputado en el campo de El Alcoraz de Huesca.

El veterano defensa navarro podría volver a ocupar así el eje de la zaga, con lo que Jair Amador tendría que regresar al banquillo, a pesar del buen partido que el caboverdiano jugó la pasada semana contra el Deportivo, el primero en el que fue titular en lo que llevamos de campaña liguera.

Las únicas bajas del equipo armero serán las de los lesionados Arambarri y Mada. En cuanto a las posibles novedades en el once, la más reseñable podría ser la entrada en el equipo inicial en el puesto de extremo izquierdo del bilbaíno Adu Ares, tras el excelente partido que jugó ante el Depor y que culminó con el gol del empate.

Su entrada podría relegar al banquillo al eibarrés Magunazelaia, que venía jugando con asiduidad en la delantera del conjunto armero, pero que podría ceder su puesto ante el empuje del vizcaíno, que ha demostrado una gran calidad en los pocos minutos de los que ha gozado.

El último enfrentamiento entre ambos equipos se produjo el 15 de septiembre de 2005 cuando el Eibar, entonces en Segunda División, visitó el Alfonso Murube en la segunda ronda de la Copa del Rey y derrotó al Ceuta, que militaba en Segunda B, por 0-1, por lo que los armeros se clasificaron para la siguiente ronda al ser una eliminatoria a partido único.

Ceuta: Guille Vallejo; Anuar, Matos, Carlos Hernández, Diego González; Youness, Rubén Díez, Kuki Zalazar; Koné, Marcos Fernández y Aisar.

Eibar: Magunagoitia; Cubero, Marco Moreno, Arbilla, Buta; Nolaskoain, Aleix Garrido, Corpas; Guruzeta, Adu Ares y Bautista.