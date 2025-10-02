El reto de Lisci

Al técnico de Osasuna parece que le encantan afrontar objetivos ante equipos complicados. En la víspera del choque dijo desear terminar su mala racha de partidos sin ganar ante un equipo rocoso como el que dirige José Bordalás: "Me encanta que venga el Getafe, quiero un reto difícil y complicado. Será difícil, pero es lo que quiero ahora mismo".

La idea del cuadro rojillo para superar al Getafe es mantener su imbatibilidad en El Sadar, donde hasta la fecha suma dos victorias y un empate. Y más aún después de sumar dos derrotas y un empate seguidos con los que se ha quedado solo dos puntos por encima del descenso.

Mantenerse firmes en Pamplona es uno de los objetivos del curso, algo que históricamente ha dado aire a un equipo que fuera le cuesta. Sin ir más lejos, Osasuna ha perdido en todos sus encuentros a domicilio de este inicio liguero y en su última actuación en La Cartuja no logró ni siquiera tirar a portería.

A pesar de llevar tan solo siete jornadas, a los jugadores de Lisci les falta mayor regularidad en los encuentros. Combina buenos minutos de juego con otros en los que corre detrás del balón sin capacidad de imponer sus ideas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Tras vencer al Valencia y Rayo Vallecano y empatar ante el Elche en casa, Osasuna recibe al Getafe del Bordalás que llega a la capital navarra con las estadísticas de su lado. Seis victorias para los azulones, cinco empates y una victoria rojilla es el balance de los doce últimos encuentros entre ambos conjuntos.

Para mejorar la imagen respecto a la derrota frente al Betis (2-0), Lisci recupera a Rubén García, quien no había entrado en las dos últimas convocatorias por motivos personales. Esperará tu turno desde el banquillo y podría tener minutos en la segunda parte.

El conjunto navarro sigue contando con la baja de Aimar Oroz, quien regresará de su lesión pasado el próximo parón de selecciones en noviembre. Moi Gómez será el elegido para suplirle.

La única duda de Osasuna estará en la defensa. Con Juan Cruz ya recuperado, queda ver si el técnico italiano prolongará la estancia de Jorge Herrando junto a Catena o Boyomo o devolverá al primero de los cuatro al eje de la zaga.

“Todos los caminos que recorremos en la vida y en el fútbol no son lineales, tienes que intentar que vaya en tendencia hacia adelante. El otro día llegó el bache, tanto en caliente como en frío, hemos debatido y tengo buenas sensaciones, ahora hay que convertirlas mañana”, dice sobre lo visto en el césped de La Cartuja.

Mientras, el Getafe vuelve a salir del Coliseum tras dos encuentros consecutivos como local que dejaron un sabor agridulce a los jugadores de Bordalás. Después de caer 3-0 en Valencia de forma contundente, esperaban tomar carrerilla con buenos resultados frente al Alavés y el Levante con el apoyo de su afición.

Sin embargo, aunque el Getafe consiguió sumar puntos con dos empates, las sensaciones fueron regulares. En ninguno de los dos encuentros fluyó el buen juego, casi siempre fue a remolque y logró dos puntos que pudieron ser menos.

Por eso, el choque ante Osasuna será muy importante para el Getafe, que aún conserva una buena renta de puntos tras su exitoso arranque de curso en el que firmó tres victorias en sus cuatro primeras jornadas. Aún es octavo con once unidades y cerca de Europa.

Sin embargo, una derrota contra Osasuna podría devolver al Getafe a la realidad de pelear por no perder la categoría. De hecho, después tendrá que recibir al Real Madrid, un duelo siempre complicado para el equipo del sur de la comunidad de Madrid.

Bordalás, después de un inicio complicado por la ausencia de sus fichajes a causa del limite salarial, insiste en que cuenta con una plantilla corta. De hecho, después de empatar frente al Levante, se quejó de ser el único equipo de la Liga que tiene sólo a un atacante puro (Borja Mayoral): "No conozco un equipo profesional que tenga solo un delantero".

Precisamente, esa carencia podría maquillarse con el inminente regreso de Juanmi Jiménez, ausente las primeras jornadas por una lesión en una rodilla. Ya se entrena con el grupo y, aunque es duda, podría volver para sentarse en el banquillo y evitar que, en caso de necesidad, como ocurrió frente al Levante, sea un lateral de 37 años como Allan Nyom el elegido por Bordalás para sustituir a Mayoral.

El resto de la plantilla, salvo Adrián Liso (en el Mundial sub-20 con España), está disponible para el técnico azulón, que podría volver a una defensa de cinco para el choque ante Osasuna. Davinchi y Diego Rico se disputarán el puesto en el lateral izquierdo y Coba da Costa y Álex Sancris pelearán por jugar en la delantera junto a Mayoral.

Osasuna: Sergio Herrera; Rosier, Boyomo, Catena, Juan Cruz, Bretones; Moncayola, Torró, Moi Gómez; Budimir y Víctor Muñoz.

Getafe: Soria; Kiko Femenía, Anqar, Djené, Duarte, Davinchi o Diego Rico; Mario Martín, Milla, Arambarri; Sancris o Coba y Borja Mayoral.

Árbitro: pendiente de asignación.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Clasificación: Osasuna (13º, 7 puntos); Getafe (8º, 11 puntos).

- El dato: El Sadar es un estadio bastante propicio para el Getafe, que sólo ha perdido cinco encuentros en sus 16 visitas al campo de Osasuna. El conjunto azulón ganó otros cinco partidos y empató seis.

- La clave: atención a las acciones a balón parado del Getafe.

. Alessio Lisci (Osasuna): "Vienen los más competitivos de todos".

. José Bordalás (Getafe): "Tener los puntos que tenemos no es un milagro, pero hay que ponerlo en valor".

- Altas: en Osasuna, Juan Cruz (tras enfermedad) y Rubén García (fue baja por motivos personales)

- Bajas: en Osasuna, Aimar Oroz (lesión); en el Getafe, Adrián Liso (convocado con España sub-20).

- Dudas: en el Getafe, Juanmi Jiménez (lesión).