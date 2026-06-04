Fallece María Teresa Contreras, viuda de Luis María Argaña, 27 años después del magnicidio

María Teresa Contreras viuda de Argaña, conocida en su entorno familiar y político como “Marilyn”, falleció este miércoles, según confirmaron allegados a la familia Argaña.

Familiares señalaron que la causa de su deceso fue un infarto. La noticia generó pesar en círculos políticos y colorados, debido al papel que desempeñó durante décadas acompañando la trayectoria pública de quien fuera vicepresidente de la República y expresidente de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Luis María Argaña.

El velatorio se realizará desde las 22:30 en la residencia familiar, mientras que el sepelio está previsto para este jueves 5 de junio, a las 15:30, en el Cementerio de la Recoleta, en Asunción.

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Más de seis décadas de matrimonio

María Teresa Contreras y Luis María Argaña contrajeron matrimonio en 1956 y formaron una de las familias más conocidas dentro del Partido Colorado.

Durante los años de intensa actividad política de Argaña, Contreras mantuvo un perfil relativamente reservado, aunque acompañó de cerca los momentos más trascendentes de la carrera de su esposo, desde su paso por la Corte Suprema de Justicia hasta su llegada a la Vicepresidencia de la República en 1998.

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Su fallecimiento se produce cuando se cumplen 27 años del asesinato que cambió el rumbo político del Paraguay y que convirtió a la familia Argaña en protagonista involuntaria de uno de los episodios más traumáticos de la transición democrática.

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El magnicidio que desencadenó el Marzo Paraguayo

El 23 de marzo de 1999, Luis María Argaña fue asesinado en un atentado perpetrado en Asunción mientras se desplazaba en una camioneta junto a su guardaespaldas, el suboficial Francisco Barrios González, y su chofer, Víctor Barrios Rey.

Según la investigación judicial, un grupo armado interceptó el vehículo, bloqueó su paso y abrió fuego con armas de grueso calibre. Argaña recibió múltiples impactos de bala y falleció en el lugar. Su custodio también perdió la vida, mientras que el conductor logró sobrevivir al ataque.

El magnicidio generó una conmoción nacional inmediata. Miles de ciudadanos salieron a las calles en protesta, desatando una grave crisis política e institucional que pasó a la historia como “el Marzo Paraguayo”.