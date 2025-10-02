La selección española busca el billete ante Ucrania para su cuarta final consecutiva

España, primera del grupo B después de vencer a Turquía (3-0), República Checa (2-3) y Eslovenia (2-6), llega animada al encuentro una vez mejorada su imagen ante los eslovenos con un juego muy completo en el partido número 100 de Albert Canillas como seleccionador de la sub 19.

Los dos conjuntos repiten el emparejamiento de semifinales de la edición de 2023, disputada en Porec (Croacia) con triunfo de la selección española por 3-2, en una competición en la que perdió la final ante Portugal (6-2).

El combinado nacional acredita dos títulos en el Europeo sub 19: en 2019 en el Arena Riga de Letonia y en 2022 en el Olivo Arena de Jaén.

España y Ucrania vienen de enfrentarse en la fase de preparación del Europeo de este año, en Las Rozas (Madrid), con una victoria para cada equipo: 3-1 para los españoles el 19 de septiembre y 2-3 para los ucranianos dos días después. En total, España y Ucrania se han medido en 10 ocasiones en categoría sub-19, con siete victorias españolas, un empate y dos triunfos ucranianos, el ya mencionado y otro en 2023 también en Las Rozas.

En fases finales de Europeos se han enfrentado tres veces: 7-1 para España en Riga 2019 y 2-2 en Jaén 2022, ambas en fase de grupos, y victoria por 3-2 para los de Albert Canillas en las semifinales de la última edición en Porec.