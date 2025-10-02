Luca Zidane, convocado por primera vez en la selección de Argelia

El futbolista de 27 años, que el pasado mes de septiembre había hecho público su deseo de jugar con la selección africana a pesar de haber sido internacional por Francia hasta la categoría sub-20, podría realizar su debut oficial con Argelia el 9 de octubre ante Somalia o el 14 de octubre ante Uganda, al haber sido incluido en la lista oficial de convocados.

Además de su potencial estreno en las Eliminatorias mundialistas, esta decisión hace que el guardameta ya sea elegible para competir con Argelia en la Copa Africana de Naciones, programada del 21 de diciembre de 2026 al 8 de enero de 2027.

Luca, nacido en Marsella (Francia), se formó en la cantera del Real Madrid, club con el que debutó en Primera División en mayo de 2018, bajo la dirección de su padre, Zinedine Zidane, como entrenador del primer equipo.

En 2019, salió de la capital para jugar cedido en el Racing de Santander por una temporada. Posteriormente, dejó el club blanco de forma definitiva para incorporarse libre al Rayo Vallecano en 2020. Tras dos temporadas en el equipo vallecano, firmó con el Eibar, donde acumuló un total de 77 partidos en dos campañas, justo antes de recalar en su club actual, el Granada, en el verano de 2024.

A continuación, la lista completa de Argelia para los siguientes partidos de clasificación al Mundial 2026:

Porteros: Oussama Benbout, Alexis Guendouz, Luca Zidane.

Defensas: Rami Bensebaïni, Mehdi Dorval, Jaouen Hadjam, Mohamed Tougaï, Samir Chergui, Rafik Belghali, Kevin Guitoun van den Kerkhof, Aïssa Mandi.

Centrocampistas: Nabil Bentaleb, Hicham Boudaoui, Adem Zagence, Ibrahim Maza, Ilan Kebbal.

Delanteros: Mohammed Amoura, Youcef Belaïli, Yassine Benzia, Badredine Bouanani, Farès Chaïbi, Anis Hadj Moussa, Riyad Mahrez, Bagdad Bounedjah, Amin Chiakha, Amine Gouiri.

Fuente: EFE