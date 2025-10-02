Oyarzabal reconoce que tienen que ganar al Rayo para salir de la "delicada situación"

El inicio liguero del conjunto donostiarra no ha sido para nada alentador: el equipo está en puestos de descenso y solo ha cosechado 5 puntos en las primeras 7 jornadas.

A pesar de ello, el jugador eibarrés ha asegurado que el equipo está “bien y con ganas”: “Tenemos muchas ganas de que llegue el partido del domingo para salir de la delicada situación en la que estamos. Está claro que tenemos que ganar”, ha arrancado la comparecencia de este jueves el capitán realista.

“Todos hemos visto que las sensaciones de los últimos dos partidos han sido mejores, pero no podemos dejarnos más puntos. Hasta la forma de perder ha sido mejor, pero tenemos la necesidad de ganar para irnos al parón con mejores sensaciones”, ha añadido el canterano.

Respecto al encuentro del domingo en Anoeta ante el Rayo Vallecano, Oyarzabal ha reconocido que es un partido “importante”. “Hay que competir de la mejor manera sabiendo que es muy importante ganar”, ha subrayado el capitán y líder del vestuario txuri-urdin.

Para ello, tiene claro que el calor de la afición es vital, por lo que el equipo debe "conectar con la afición, que estuvo genial el día del Mallorca, para sacar adelante esta situación".

La Real tendrá más días de descanso ya que el Rayo jugará este jueves competición Europea, lo cual constituye un "hándicap" para el conjunto madrileño, tal y como ha admitido Oyarzabal.

En lo personal, el 10 txuri urdin ha anotado dos goles (ante el Mallorca y el Real Madrid) y ha dado una asistencia (contra el Espanyol) en este arranque liguero.

“Voy a intentar hacer lo mejor posible cuando me toque. Ha venido mucha gente nueva, staff nuevo, ha entrado Erik Bretos… y no tengo duda de que si todos vamos por el mismo camino la cosa irá a mejor”, ha explicado.

Oyarzabal, que ya es considerado como el delantero centro del equipo, ha reconocido que le da igual lo que se diga fuera a cerca de su posición natural, ya que algunos aficionados siguen diciendo que es un extremo, y advierte de que puede jugar en muchos puestos y ayudar "en el sitio que sea".

El delantero está en su undécima temporada en el primer equipo de la Real. Debutó el 25 de octubre del 2015 en el Ciutat de Valencia ante el Levante, y casi 10 años después, ya suma 403 partidos con el primer equipo txuri urdin en los que ha anotado 117 goles. “Me estoy haciendo mayor”, ha señalado, entre risas, el capitán. “Para mí es un honor y un orgullo estar en el equipo que siempre he querido”, ha añadido Oyarzabal.

También ha hablado de la vuelta de Álvaro Odriozola, de quien ha comentado que le ha tocado vivir "la parte fea del fútbol", pero "ha estado trabajando sin parar aunque la situación haya sido complicada para él".

"Que esté en dinámica del primer equipo es muy positivo. Es un tío que ha venido todos los días con una sonrisa a pesar de estar lesionado durante mucho tiempo", ha destacado.