Perú renueva su selección e incluye a jugador del Bayern Múnich para enfrentar a Chile

Chávez, integrante de la reserva del equipo bávaro, figura en una convocatoria de 30 jugadores, que tiene entre los más experimentados al delantero Álex Valera, goleador de Universitario de Deportes, campeón de las dos últimas temporadas de la liga peruana.

El seleccionador interino de Perú, Manuel Barreto, incluyó en la lista total a cinco jugadores juveniles invitados, entre los que figura el delantero de 19 años Víctor Guzmán, del Sporting portugués.

Barreto renovó por completo la portería, al dejar de lado a los experimentados Pedro Gallese y Carlos Cáceda, para incluir a los guardametas Pedro Díaz, del Cusco; Diego Enríquez, del Sporting Cristal; y Diego Romero, del Banfield argentino.

En la defensa ingresaron Anderson Villacorta, un jugador de 20 años del Mineros Zacatecas mexicano, y Cristian Carbajal, del Sport Boys; y se mantuvieron los más experimentados Miguel Araujo, Renzo Garcés, Anderson Santamaría, César Inga, Matías Lazo y Marcos López, del Copenhague.

En el mediocampo, además de a Chávez, se incluyó a Erick Noriega, del Gremio brasileño; a Jesús Pretell y Martín Távara, del Sporting Cristal; y a Jesús Castillo y Jairo Concha, del Universitario de Deportes.

La delantera tendrá como estandartes, a Valera, a Luis Ramos, del América de Cali; a Bryan Reyna, del Belgrano argentino; Joao Grimaldo, del Riga de Letonia, y Kenji Cabrera, del Vancouver Whitecaps canadiense.

Completarán el ataque Bicolor Juan Pablo Goicochea, de 20 años y jugador del Platense argentino; Maxloren Castro, de 17 años y jugador del Sporting Cristal; y Kevin Quevedo, del Alianza Lima.

Entre los convocados como 'sparrings', con edades entre los 16 y los 20 años, figuran, además de Guzmán, Fabio Vásquez, del Sporting Cristal; D'Alessandro Montenegro, del ADT; Edu Villar, del Sport Huancayo; y Álvaro Rojas, del Juan Pablo II.

Perú iniciará bajo la conducción interina de Barreto, quien es el jefe de la Unidad Técnica de Menores de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), un proceso de recambio generacional de jugadores que fue anunciado tras ocupar la penúltima posición en las eliminatorias sudamericanas al Mundial del 2026.

La FPF aseguró que tiene el convencimiento de que Barreto "contribuirá a consolidar una transición ordenada para fortalecer las bases de un modelo competitivo y sostenible para el fútbol peruano".

El jefe de menores reemplazó a Óscar Ibáñez, destituido tras el partido de la última fecha de las eliminatorias sudamericanas del Mundial de 2026, que Paraguay ganó por 0-1 en Lima.

Tras esa mala campaña, el director general de la FPF, Jean Ferrari, anunció el comienzo de un nuevo ciclo para "hacer las correcciones correspondientes" en la Bicolor.

Ferrari informó en ese momento que Perú ya tenía acordado jugar durante este mes el amistoso ante Chile, en la ciudad chilena de Concepción, y que en noviembre disputará otros dos encuentros, uno de ellos contra Rusia.