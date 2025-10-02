Pinchazos de Stuttgart y Nottingham Forest; el Dinamo Zagreb, nuevo líder

Pleno de victorias para el Mydtjylland, que si ganó en la primera jornada al Sturm Graz con dos goles a balón parado, repitió victoria ante el Nottingham Forest (2-3) con otro par de tantos similares. El conjunto inglés, con un mal inicio en la Premier League (roza el descenso), tampoco levanta cabeza en la Liga Europa. Se estrenó con un 2-2 en su visita al Betis y no pudo ganar en su segundo intento.

Abrió el marcador Ousmane Diao pasado el cuarto de hora. El Mydtjylland disfrutó de una falta lateral, Mads Bech Sorensen la prolongó de cabeza y Diao remató la faena. Aunque el Forest empató por medio de Dan Ndoye con una jugada preciosa a tres toques entre el portero Matz Sels, Morgan Gibbs-White y el atacante suizo, que celebró un empate estéril.

Y es que, antes del descanso, a la salida de un córner, Bech Sorensen apareció dentro del área para adelantar al cuadro danés, que en la segunda parte aguantó las embestidas del Forest para certificar, en una contra culminada por Valdemar Byskov, una victoria que puede abrir una crisis en el Nottingham Forest. El tanto postrero de Gibbs-White desde el punto de penalti, sólo sirvió para maquillar el marcador.

El Stuttgart, que inició la Liga Europa con una victoria sobre el Celta (2-1), no pudo volver a sumar tres puntos por culpa del Basilea, que planteó un partido muy serio con el que sorprendió al conjunto alemán, que desperdició un penalti al borde del descanso errado por Ermedin Demirovic.

Antes, a los tres minutos, Albian Ajeti abrió el marcador y casi al final, un buen pase del incombustible Xherdan Shaqiri, lo aprovechó Moritz Broschinski para cerrar tres puntos que cayeron con justicia del lado suizo.

El equipo dirigido por Mario Kovacevic logró su segunda victoria del torneo ante el Maccabi Tel Aviv y desplazó de la primera posición al anterior líder, el Panathinaikos. Ganó 1-3 con un doblete de Dejan Ljubicic e hizo pleno de puntos tras ganar en su estreno al Fenerbahce por idéntico resultado.

Tuvo que remontar un tanto de Sayd Abu Farhi, que adelantó al Maccabi Tel Aviv al cuarto de hora. En solo tres minutos, entre Mateo Lisica y Ljubicic, dieron la vuelta al marcador. Y ya en la segunda parte, Ljubicic completó su gran partido con otro tanto, el que dio el liderato a su equipo con seis puntos de seis posibles

En Balaídos, el conjunto dirigido por Claudio Giraldez se dio la primera alegría del curso tras un inicio trastabillado. Antes de la visita del PAOK, aún no conocía la victoria en partido oficial. En su estreno en Europa perdió 2-1 frente al Stuttgart y en Liga acumulaba cinco empates y dos victorias.

Necesitaba ganar para recuperar las buenísimas sensaciones de la temporada pasada y el PAOK se convirtió en una víctima que plantó cara. De hecho, el equipo de Giraldez tuvo que remontar un tanto de Georgios Giakoumakis, que aprovechó un error tremendo de Manu Fernández y Javier Rueda para abrir el marcador con un remate desde dentro del área.

Antes del descanso Iago Aspas, de cabeza tras un centro templado de Óscar Mingueza, empató el choque. El veterano jugador del cuadro español tranquilizó a sus compañeros justo antes de tomar el camino hacia los vestuarios. Su tanto fue clave y en la reanudación, Borja Iglesias y Williot Swedberg dieron la vuelta al marcador para sellar una remontada que vale más que tres puntos. El Celta ganador, ha vuelto.

El equipo de Unai Emery sufrió muchísimo para llevarse la victoria en el estadio del Feyenoord. Después de ganar 1-0 al Bolonia, repitió victoria (0-2) con los tantos en la segunda parte de Emi Buendía y de John MacGinn, que acabaron con el sufrimiento del conjunto inglés en el estadio 'De Kuip', tal vez el escenario más difícil que visitará en la Fase de Liga.

El Feyenoord apretó durante todo el partido, marcó un gol anulado por el VAR, obligó a Marco Bizot a intervenir en innumerables ocasiones y echó de menos la contundencia que hasta hace no mucho lucía con el mexicano Santiago Giménez. El Villa, sin embargo, sí tuvo pegada y Emi Buendia, en el 61 con un lanzamiento desde fuera del área ajustado al palo, y McGinn, en el 79, dieron a sus compañeros una victoria muy trabajada.

El Olympique Lyon sumó su segunda victoria de la Liga Europa con un dominio aplastante sobre el Salzburgo que certificaron el uruguayo Martín Satriano y Ruben Kluivert. Después de ganar 0-1 al Utrecht, repitió victoria y se coloca entre los elegidos que han ganado sus dos partidos.

En la primera parte fue Satriano quien se encargó de abrir el marcador. El portero del Salzburgo, Alexander Schlager cometió un error tremendo con una entrega a Adam Karabec, que cedió la pelota al uruguayo y con un toque a placer estrenó el marcador. Ya en la segunda parte, Kluivert, a la salida de un córner, hizo el 2-0 definitivo con el que el Lyon certificó su pleno de victorias.

En el estadio de O Dragao, el Oporto tuvo que esperar hasta el minuto 90 para celebrar la victoria frente a un combativo Estrella Roja. El conjunto serbio aguantó el marcador hasta casi el final y Rodrigo Mora, muy insistente durante todo el encuentro, encontró su premio con un tanto a placer que culminó un contragolpe.

El Oporto sumó su novena victoria del curso. Siete en Liga y dos en Europa. Pleno perfecto que completó este jueves y que inició William Gomes con un tanto desde el punto de penalti a los nueve minutos. Empató a la media hora Vasilike Kostov con un zapatazo desde el punto de penalti que no sirvió para nada. Rodrigo Mora, sobre la bocina, evitó un empate y mantuvo un inicio de curso impoluto del Oporto.