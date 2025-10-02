Sancet tiene una lesión muscular "leve-moderada" y será baja en el Athletic ante Mallorca

El parte médico publicado por la entidad rojiblanca detalla que la lesión de Sancet está situada "en el bíceps femoral de la pierna izquierda" y que el futbolista "queda pendiente de evolución".
El navarro ocupó plaza en el banquillo del Signal Iduna Park en el partido de Liga de Campeones que enfrentó ayer, miércoles, al Athletic con el Borussia Dortmund.
En la rueda de prensa posterior el técnico, Ernesto Valverde, desveló que Sancet "tuvo ayer -martes- alguna pequeña molestia antes de salir en el entrenamiento", cuyo alcance no aclaró.
Además de la baja del centrocampista y de los lesionados de larga duración Beñat Prados y Unai Egiluz, Valverde tiene las dudas de la disponibilidad de Nico Williams y de Alex Berenguer.
El extremo internacional se recupera de la lesión que sufrió en la musculatura aductora de la pierna izquierda en el Turquía-España del 7 de septiembre y Berenguer de unas molestias derivadas de la artritis traumática en el primer dedo del pie derecho que le afecta desde hace varias semanas.
Estas dudas las resolverá el técnico este viernes, cuando ofrezca la convocatoria después del último entrenamiento previo al partido frente al Mallorca.