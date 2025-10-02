Sancet tiene una lesión muscular "leve-moderada" y será baja en el Athletic ante Mallorca

Bilbao (España), 2 oct (EFE).- El jugador del Athletic Club Oihan Sancet tiene una lesión muscular "leve-moderada" por la que causará baja en el partido que enfrentará al equipo rojiblanco con el Mallorca el sábado en San Mamés, en partido correspondiente a la octava jornada de LaLiga EA Sports (Primera División española).