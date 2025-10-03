Arquero del Lille ataja tres penales consecutivos en la Europa League

El equipo galo se puso en ventaja en la capital italiana gracias a un gol temprano del volante islandés Hakon Haraldsson. Sin embargo, la Roma tuvo la gran oportunidad de empatar al final del encuentro tras una mano en el área del seleccionado argelino Aissa Mandi.

El atacante ucraniano Artem Dovbyk ejecutó el primer penal, que fue detenido por Ozer. A pesar de la atajada, el árbitro ordenó repetir el cobro por invasión del área después de que el defensa Romain Perraud despejara el balón al córner. Ozer volvió a adivinar el segundo intento de Dovbyk, pero esta vez se consideró que el guardameta había abandonado su línea antes de tiempo, lo que obligó a la Roma a tener una tercera y última oportunidad desde el punto penal. Para este tercer cobro, Dovbyk se hizo a un lado para dejar que el argentino Matías Soulé lo ejecutara, pero el guardameta también lo detuvo, asegurando así la segunda victoria consecutiva del Lille en la competición.

“Nadie puede esperar parar tres penaltis en una sola noche. Para mí fue como estar en un sueño“, declaró Ozer, de 25 años. “Sabía que iba a detener el primer lanzamiento, pero los otros dos fueron realmente extraños. No sé qué decir”, añadió el héroe del partido. “Antes del partido le prometí a mi prometida que no encajaría ningún gol. No esperaba que acabara así“. Bromeando, Ozer añadió: “Si hubiera habido un cuarto, también lo habría parado”.

El entrenador del Lille, Bruno Genesio, no dudó en elogiar la heroicidad de su portero y afirmó que “nunca había visto nada igual”.

Fuente: AFP