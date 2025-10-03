'Chacho' Coudet niega que el Alavés esté "en una situación complicada" en la Liga española

El técnico de Buenos Aires opinó en rueda de prensa antes de medirse este sábado al Elche, en partido correspondiente a la octava jornada de LaLiga EA Sports (Primera División española), que no ha sido necesario hacer “nada distinto a trabajar en recuperar la confianza de los jugadores”.

“La sensación y lo que percibimos es que podríamos todavía estar mejor y tener algún punto más”, expresó el preparador.

“Los rivales nos ‘patean’ muy poco a puerta”, dijo el albiazul, consciente de que les tocará “sacar una gran cantidad de puntos en un bloque y luego en otro tocará puntuar menos por no estar tan certeros”.

“Creo que la idea está clara”, explicó Coudet, que destacó el momento del Elche, equipo recién ascendido de la Segunda División. “Será un duelo de máxima exigencia”, avisó el ‘Chacho’ y añadió que los ilicitanos mantienen “la misma dinámica que traían desde el ascenso con su entrenador (Eder Sarabia), con una idea muy clara de juego y futbolistas de gran nivel”.

Volvió a darle importancia a jugar en casa: “Nos tenemos que hacer fuertes en Mendizorroza y pensar en lo que podemos hacer y generar nosotros en vez del rival”, incidió con confianza.

Preguntado por el caso de Facundo Garcés y la sanción de la FIFA por problemas con su documentación internacional (es malayo y de ascendencia argentina), se mostró positivo y dijo: “Tenemos la confianza de que el asunto se resuelva y que podamos contar con él, quizás después del parón de las selecciones”.

“Llevo diez años como entrenador y no he visto a un jugador que progresara y creciera tanto en poco tiempo”, ensalzó sobre el central.

El Alavés es undécimo en la máxima competición del fútbol español, con 8 puntos, once menos que el líder, el F.C. Barcelona, después de las siete jornadas disputadas.