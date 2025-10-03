De la Fuente sobre Lamine Yamal: "Jugar con molestias es normal"

"Siempre cuento la verdad y quien ha jugado al fútbol sabe que jugar con molestias es normal. No había ninguna molestia y al terminar el partido tuvo otro tipo de molestias. Yo en 18 años de futbolista no he jugado nunca sin molestias. No pasó nada, no tenía molestias y se ha explicado. Después del partido las tuvo pero sin más", aseguró en rueda de prensa.

Aclaró De la Fuente que no forzó a Lamine Yamal para jugar ante Turquía y que no tenía ninguna lesión después del primer partido ante Bulgaria. "Lo reitero, el riesgo aquí es cero, el que hay que asumir para jugar un deporte y como en su club. El que viene es porque está sano para jugar y si se vuelven a casa es porque hemos valorado que no deben estar aquí porque era un riesgo que pudiesen jugar".

Además dejó claro que Lamine Yamal llegó a la concentración sin ningún informe médico del Barcelona y que no sufría ningún problema de importancia para no jugar.

"El riesgo en el fútbol existe siempre. Cuando vino aquí jugaba en su club asumiendo riesgos y llega aquí y juega exactamente igual que en su club. Lo que se pincha es dentro de un marco legal en clubes y la selección. Los detalles los contará el servicio médico. Se ha dicho que fue intravenoso y ahora que fue intramuscular. Hay mucha diferencia", defendió en un enfrentamiento con un periodista.

"Hablamos con todos los jugadores cuando llegan, sabemos cómo están de primera mano, tenemos informes de los clubes y si un club nos informa de un inconveniente, a veces no vienen directamente y otros vienen a ser valorados aquí. A ver como evoluciona Lamine este fin de semana. Jugó 90 minutos en el último partido y veremos en Sevilla qué participación tiene, cómo termina, espero que bien, y luego valoraremos si tiene que estar aquí como hacemos habitualmente con todos los jugadores", añadió.

Ante las declaraciones desde Barcelona quejándose por la lesión de Lamine Yamal y el trato que se dio al jugador, De la Fuente recordó al presidente Joan Laporta celebrar que su club suele ser el más representado en las convocatorias.

"Su presidente lo ha dicho, están encantadísimos de que vengan muchos jugadores porque demuestra que trabajan muy bien. Para un jugador es de un gran valor económico ser internacional. Si vale x, al venir a la selección vale x más x. Todos los clubes se molestan cundo sus jugadores no vienen porque da valor al principal activo que es el futbolista. Laporta dijo que esta encantado de que vengan muchos porque demuestra que tienen muy buenos futbolistas", dijo.

Por último, reflexionó sobre la importancia de que se siembre un sentimiento de selección que cuesta instalar en España.

"El foco selección en las ventanas para mucha gente es lo más importante. Me encantaría que fuera así y es un trabajo nuestro y de la prensa. Lo importante es el Mundial, vivimos de eso que tanto aporta para todo un país. Hay que seguir regando el germen para tener ese sentimiento de selección", sentenció.