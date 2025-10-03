El colombiano Julián Quiñones regresa a la convocatoria de la selección de México

El seleccionador Javier Aguirre volvió a llamar a Quiñones, quien debutó con el Tri en 2023, luego de obtener la naturalización mexicana, para el duelo del 11 de octubre ante Colombia y del día 14 del mismo mes ante Ecuador.
Entre otros nombres destacados están el de Carlos Acevedo, guardameta del Santos Laguna, y Luis Romo, del Guadalajara, quienes también vuelven a una convocatoria.
Los jugadores europeos que están en la nómina son Santiago Giménez, del Milán italiano; Orbelín Pineda, del AEK griego; César Montes, del Lokomotiv ruso; Johan Vásquez, del Génova italiano, y Mateo Chávez, del AZ Alkmaar neerlandés.
No fueron convocados Raúl Jiménez, goleador del Fulham inglés, quien está lesionado.
Porteros: Luis Ángel Malagón (América), Raúl Rangel (Guadalajara) y Carlos Acevedo (Santos Laguna).
Defensas: Mateo Chávez (AZ Alkmaar-NED), Ramón Juárez, Kevin Álvarez e Israel Reyes (América), Jorge Sánchez (Cruz Azul), César Montes (Lokomotiv-RUS), Johan Vásquez (Génova-ITA) y Jesús Gallardo (Toluca).
Centrocampista: Orbelín Pineda (AEK Atenas-GRE), Alexis Gutiérrez y Érick Sánchez (América), Erik Lira y Carlos Rodríguez (Cruz Azul), Luis Romo (Guadalajara), Diego Lainez (Tigres) y Marcel Ruiz (Toluca).
Delanteros: Santiago Giménez (Milán-ITA), Julián Quiñones (Al Qadsiah-KSA) y Germán Berterame (Monterrey).