El colombiano Julián Quiñones regresa a la convocatoria de la selección de México

Ciudad de México, 3 oct (EFE).- El regreso del delantero colombiano Julián Quiñones, en las filas del Al Qadsiah saudí, destaca en la convocatoria de la selección mexicana para los partidos amistosos de octubre ante las formaciones de Colombia y Ecuador.