Fermín empieza a hacer trabajo de campo al margen del grupo

El andaluz se lesionó en el psoas ilíaco de la pierna izquierda al final del partido ante el Getafe y los servicios médicos del club catalán la pronosticaron tres semanas de baja.

Hoy, Fermín inició una nueva fase de su recuperación el día que sus compañeros regresaban a los entrenamientos después de disfrutar de un día de fiesta tras sufrir la primera derrota de la temporada ante el PSG (1-2) en la Liga de Campeones.

El equipo ya ha empezado a preparar el encuentro liguero del próximo domingo (16:15 horas) ante el Sevilla en el Sánchez Pizjuán, donde defenderá el liderato de la competición.

El Barça volverá a ejercitarse en las instalaciones de Sant Joan Despí este sábado a las 10:30 horas. Tras la sesión, el técnico del conjunto azulgrana, Hansi Flick, comparecerá en rueda de prensa en la previa del partido contra el equipo andaluz.

