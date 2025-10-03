Jeremy de León sufre una lesión muscular y no se incorporará a la selección de Puerto Rico

Alicante, 3 oct (EFE).- El extremo puertorriqueño del Hércules Jeremy de León sufre una microrrotura muscular que le impedirá participar con su selección en el encuentro amistoso del próximo 13 de octubre ante Argentina, según anunció el entrenador del equipo alicantino, Rubén Torrecilla