1-1. Golazo de Perrone insuficiente para el Como

Con una vaselina exquisita, Perrone firmó un tanto espectacular que no fue suficiente para devolver a su equipo a la senda de la victoria tras el empate de la pasada jornada frente al Cremonense.

La resaca de ese duelo dejó un recuerdo accidentado en el Como por las expulsiones y posteriores sanciones de Cesc Fábregas y Jesús Rodríguez. Se perderán los próximos dos y tres encuentros, respectivamente, e iniciaron la serie de choques desde la grada frente al Atalanta, un equipo que seguramente será un rival para jugar en Europa el próximo curso.

A Cesc le sustituyó en el banquillo Dani Guindos, que vio cómo muy pronto el Atalanta se adelantó en el marcador por medio de Lazar Samardzic, que entró hasta el punto de penalti, se apoyó en Ederson y batió a Jean Butez con un zurdazo ajustado al palo.

El Como aguantó como pudo las siguientes acometidas del Atalanta, que tras el tanto de Samardzic fue a por el segundo con insistencia. Durante un cuarto de hora, sufrió un asedio que no obtuvo más premios porque Ederson y Kamaldeen Sulemana no dieron en la diana.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Entonces, apareció Perrone para terminar con la inquietud que vivía su equipo. Lo hizo a lo grande, con un golazo para enmarcar. El público presente en el Atleti Azzurri d'Italia se quedó mudo con el golpeo del jugador argentino, que sorprendió a Marco Carnesecchi con un exquisito zurdazo a bote pronto que pasó por encima del guardameta del Atalanta.

La pelota golpeó en un palo, en el portero del Atalanta y en el larguero antes de salir de nuevo hacia fuera. La tecnología de la línea de gol certificó la validez del tanto y Perrone marcó el que será sin duda el gol de la jornada en la Serie A.

Después volvió a vestirse de héroe con una acción determinante que salvó al Como de encajar el segundo tanto. Llegó a tiempo para salvar casi debajo de la línea un remate de Sulemana que estaba destinado a convertirse en otro gol para el Atalanta, que se marchó al descanso con un empate que ya no volvería a moverse del marcador.

Sólo Daniel Maldini, con un remate a diez minutos del final que salvó con una gran parada Butez, pudo desnivelar la balanza y el choque terminó con un 1-1 que dejó las cosas como estaban: el Atalanta en puestos europeos, el Como fuera y ambos con dos empates seguidos que frenan sus aspiraciones de escalar hacia la zona noble de la tabla.