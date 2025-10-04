2-0. Lucas Vázquez asiste y el Leverkusen gana

El nuevo lateral del Leverkusen necesitaba una buena actuación. Llegó tarde a Alemania, sin pretemporada y con ruido por la salida de Erik ten Hag.

Además, su arranque fue irregular. No entró en su primera convocatoria, luego encadenó tres partidos como titular, perdió el sitio ante el St. Pauli la pasada jornada, no se enfrentó al PSV por lesión y este sábado volvió a la alineación.

Tuvo de nuevo otra oportunidad y no la desperdició. Suyo fue el pase que abrió el marcador y que aprovechó pasada la media hora Ernest Poku. El atacante neerlandés culminó una jugada de tiralíneas que inició Aleix García y que cerró Lucas Vázquez con un pase preciso hacia atrás que no pudo salvar el portero Frederik Ronnow.

El Unión Berlín, noqueado, terminó por hincar la rodilla poco después del descanso, cuando Ronnow cometió un error garrafal: dio un pase defectuoso que recogió Christian Kofane, quien solo tuvo que regatear al guardameta para marcar a placer el 2-0 definitivo.

El Leverkusen pudo aumentar su renta, pero el árbitro anuló por fuera de juego un gol a Aleix García que no fue decisivo en un choque en el que Lucas Vázquez por fin sonrió y que sirvió a su equipo para escalar hasta la cuarta plaza a la espera del resultado del Eintracht, que debe enfrentarse al Bayern este mismo sábado.